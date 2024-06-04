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SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz geldi! 1991 1994 1997 2002 2008 2015 seneleri rehberi duyuruldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen düzenlemeler, emeklilik hesaplamalarını yaparken dikkate alınması gereken en önemli faktörler arasındadır. Sigorta başlangıç tarihleri, emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını doğrudan etkileyen kritik bir detaydır. Bu haberimizde, Türkiye'de farklı başlangıç tarihlerine göre belirlenen emeklilik şartlarını ve nasıl daha etkili bir şekilde emeklilik planlaması yapılabileceğini detaylıca ele alacağız.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 15:33 Güncelleme 04 Haziran 2024, 15:33
SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz geldi! 1991 1994 1997 2002 2008 2015 seneleri rehberi duyuruldu

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Emeklilik, birçok çalışanın hayatındaki önemli bir dönemeçtir. Emeklilik şartları ise, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz primlere ve sigorta başlangıç tarihinize göre şekillenmektedir. SGK, Türkiye'deki çalışanlar için çeşitli emeklilik planları sunmaktadır ve her bir plan, farklı yaş ve prim gün sayısı gereksinimlerine sahiptir.

Sigorta Primi Ödeme Başlangıcı ve Emeklilik Yaşı

Sigorta başlangıç tarihiniz, SGK kayıtlarında yer alan ve ilk sigorta primi ödemenizin yapıldığı tarihtir. Bu tarih, emeklilik yaşınızı ve gereken toplam prim gün sayısını belirler. Türkiye'de emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısı, cinsiyete ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ve 60 yaş
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ve 60 yaş
  • 24.11.1998 - 08.09.1999: 5975 gün prim ve 58 yaş

Bu liste, erkekler için 1983 yılından itibaren gerekli olan prim gün sayıları ve yaş şartlarını kapsamaktadır.

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ve 58 yaş
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ve 58 yaş
  • 24.05.1999 - 08.09.1999: 5975 gün prim ve 56 yaş

Kadınlar için de benzer şekilde, 1981 yılından itibaren prim günleri ve yaş şartları belirlenmiştir.

Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Emeklilik hesaplaması yaparken ilk olarak sigorta başlangıç tarihinizi bilmek gerekmektedir. Bu tarih, sizin için emeklilik planlamasının temelini oluşturur. Daha sonra, yukarıda belirtilen şartlara göre gerekli prim gün sayısını ve emeklilik yaşınızı tespit edebilirsiniz.

Emeklilik Şartlarının Belirlenmesi

Emeklilik hesaplamaları, bireylerin çalışma hayatları boyunca SGK'ya ödedikleri primler ve sigorta başlangıç tarihleri üzerinden yapılır. Türkiye'de emeklilik şartları cinsiyete göre farklılık göstermekle birlikte, zaman içinde değişen yasal düzenlemelere göre şekillenmiştir.

Erkekler için Emeklilik Şartları

Erkekler için emeklilik yaş ve prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 60 yaş ve 7100 gün prim
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 60 yaş ve 7000 gün prim
  • 24.11.1998 - 08.09.1999: 58 yaş ve 5975 gün prim
  • 24.05.1997 - 23.11.1998: 57 yaş ve 5900 gün prim
  • 24.11.1995 - 23.05.1997: 56 yaş ve 5825 gün prim
  • 24.05.1994 - 23.11.1995: 55 yaş ve 5750 gün prim
  • 24.11.1992 - 23.05.1994: 54 yaş ve 5675 gün prim
  • 24.05.1991 - 23.11.1992: 53 yaş ve 5600 gün prim

Kadınlar için Emeklilik Şartları

Kadınlar için belirlenen emeklilik şartları ise şu şekildedir:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 58 yaş ve 7100 gün prim
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 58 yaş ve 7000 gün prim
  • 24.05.1999 - 08.09.1999: 56 yaş ve 5975 gün prim
  • 24.05.1998 - 23.05.1999: 55 yaş ve 5975 gün prim
  • 24.05.1997 - 23.05.1998: 54 yaş ve 5975 gün prim
  • 24.05.1996 - 23.05.1997: 53 yaş ve 5900 gün prim

Emeklilik Hesaplama Yöntemi

Emeklilik hesaplamanızı yaparken ilk olarak sigorta başlangıç tarihinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgi, SGK kayıtlarında yer alan ve ilk prim ödemenizin yapıldığı tarihtir. Bu tarih temel alınarak yukarıda belirtilen şartlardaki yaş ve prim gün sayısına göre emeklilik tarihiniz hesaplanır.

Online Emeklilik Hesaplama Servisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi web portalı olan turkiye.gov.tr üzerinde bulunan "SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim?" başlıklı hizmet, vatandaşlara emeklilik tarihlerini öğrenme imkanı sunmaktadır. Bu online servisten yararlanabilmek için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza gibi kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

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