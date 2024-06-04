Kurban Bayramı öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Bayramdan önce yatacak maaş listesi 2024: Emekli, memur, aile destek, SED, evde bakım...

SSK ve Bağkur emeklileri, Haziran ayı maaşlarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte son bilgiler...
SSK ve Bağkur emeklileri, Haziran ayı maaşlarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte son bilgiler...
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.
Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.
Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
Aile destek, SED, evde bakım ödemeleri erken mi yatacak?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI
Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.