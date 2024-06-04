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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları dün TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz zammı için geriye sadece bir veri kaldı. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşirken, enflasyon tahminleri yüzde 25’in de aşılacağını gösteriyor. Tabii bu arada ek zam da masaya gelecek. Peki refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 13:01 Güncelleme 04 Haziran 2024, 13:46
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama

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Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.

TEK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.

ANKETTEN İPUCU GELDİ

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.56 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86'ya ulaşacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 25.86'yı bulacak.

TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Emekliler zam oranlarını bir sonraki enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz'da zammın yansıtıldığı maaşlarını hesaplarında görecek.

HESABA DİKKAT!

SSK ve Bağ-Kur'lulara halen aylık en az 10 bin lira yatırılırken, Temmuz'daki enflasyon zammı bu tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Kök aylığa önce 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Bulunan rakama, yüzde 4 ya da 5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse çıkan yeni tutar emekliye ödenecek.

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Ayrıca emeklilere bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu konu da Temmuz ayında karara bağlanacak. Buradaki formüllerden ilki refah payı. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Böylece kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyüyecek.

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.586,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.711,86

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.837,72

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.963,58

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.089,44

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.215,30

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.341,16

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.467,02

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.592,88

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.718,74

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.844,60

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.970,46

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.096,32

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.222,18

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.348,04

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.473,90

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.599,76

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.725,62

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.851,48

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.977,34

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.103,20

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.229,06

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.354,92

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.606,64

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.732,50

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.858,36

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.984,22

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.110,08

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.235,94

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.361,80

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.487,66

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.613,52

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.865,24

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.991,10

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.116,96

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.242,82

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.368,68

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.494,54

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.620,40

MEVCUT MAAŞ: 14.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.746,26

MEVCUT MAAŞ: 14.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.872,12

MEVCUT MAAŞ: 14.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.997,98

MEVCUT MAAŞ: 14.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.123,84

MEVCUT MAAŞ: 14.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.249,70

MEVCUT MAAŞ: 14.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.375,56

MEVCUT MAAŞ: 14.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.501,42

MEVCUT MAAŞ: 14.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.627,28

MEVCUT MAAŞ: 14.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.753,14

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.879,00

MEVCUT MAAŞ: 15.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 19.508,30

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 20.137,60

MEVCUT MAAŞ: 16.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 20.766,90

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 21.396,20

MEVCUT MAAŞ: 17.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 22.025,50

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 22.654,80

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 23.913,40

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 25.172,00

MEVCUT MAAŞ: 21.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 26.430,60

MEVCUT MAAŞ: 22.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 27.689,20

MEVCUT MAAŞ: 23.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 28.947,80

MEVCUT MAAŞ: 24.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 30.206,40

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 31.465,00

MEVCUT MAAŞ: 26.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 32.723,60

MEVCUT MAAŞ: 27.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 33.982,20

MEVCUT MAAŞ: 28.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 35.240,80

MEVCUT MAAŞ: 29.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 36.499,40

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 37.758,00

MEVCUT MAAŞ: 31.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 39.016,60

MEVCUT MAAŞ: 32.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 40.275,20

MEVCUT MAAŞ: 33.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 41.533,80

MEVCUT MAAŞ: 34.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 42.792,40

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 44.051,00

MEVCUT MAAŞ: 36.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 45.309,60

MEVCUT MAAŞ: 37.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 46.568,20

MEVCUT MAAŞ: 38.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 47.826,80

MEVCUT MAAŞ: 39.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 49.085,40

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 50.344,00

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