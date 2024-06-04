EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama

SSK ve Bağ-Kur'lulara halen aylık en az 10 bin lira yatırılırken, Temmuz'daki enflasyon zammı bu tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Kök aylığa önce 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Bulunan rakama, yüzde 4 ya da 5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse çıkan yeni tutar emekliye ödenecek.

Ayrıca emeklilere bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu konu da Temmuz ayında karara bağlanacak. Buradaki formüllerden ilki refah payı . Eğer SSK ve Bağ-Kur emekli leri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Böylece kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyüyecek.

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.