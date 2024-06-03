Bayram öncesi büyük jest! SSK Bağkur Emekli Sandığı! O tarihte toplu ödeme alacaksınız

Emekliler, maaşlarını aldıkları banka ile 3 yıllık taahhüt imzalayarak promosyon alabiliyorlar. Ayrıca, maaşlarını başka bir bankaya taşıyarak yeni promosyon almaya da hak kazanabiliyorlar. Bu şekilde, emekliler daha avantajlı promosyon tekliflerinden yararlanabiliyorlar.

Emeklilere Bayram İkramiyesi

Emekliler, bayram ikramiyesi ödemelerini de bu ay alacaklar. Bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin hesaplarına yatırılacak ve miktarı 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Ödeme tarihleri ise bayram öncesi belirlenen takvime göre yapılacaktır. Bayram ikramiyesini almak için herhangi bir başvuru yapmak gerekmemektedir. Emekli maaşı alan herkes, otomatik olarak bu ikramiyeden faydalanacaktır. İkramiyeler, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacaktır.