4A, 4B, 4C Emekli Maaşları Ödeme Günleri
SGK'ya bağlı farklı emekli grupları için ödeme günleri şu şekilde sıralanmaktadır:
4A (SSK) Emeklileri: Maaşlar 13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacak.
4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Ödemeler 15 Haziran'da yapılacak.
4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: Bu grubun maaşları da 13-14 Haziran tarihlerinde hesaplara aktarılacak.
Bu ödeme düzenlemesi, emeklilerin bayram öncesinde mali anlamda rahatlamalarını sağlayacak ve bayram harcamalarını planlamalarına yardımcı olacak.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek. 2024 yılı için bayram ikramiyesi miktarı 3000 TL olarak belirlendi. Bu ödemelerin bayramdan hemen önce, yani 12-13 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Bu yılki ödeme takvimi, Kurban Bayramı'nın arefe gününün 15 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle, emekli maaşları ve ikramiyelerin daha erken tarihlerde yatırılmasını gerektirmiştir. Böylece emekliler, bayramı mali sıkıntı yaşamadan ve gönül rahatlığıyla geçirebilecekler.
Emekli Maaşının Yatıp Yatmadığına Nereden Bakarız?
Emekli maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek, emekliler için oldukça önemlidir. 2024 yılında emekli maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek için kullanılabilecek farklı yöntemler bulunmaktadır.