Aile Destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi veriliyor mu? Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2024?

Haziran ayı, milyonlarca emekli için çifte ödeme anlamına gelecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri, normalde bayramın ardından verilirken, bu yıl emeklilere erken ödeme müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takviminin yakında açıklanacağını belirtti.
Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.
Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.
İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bu ödemelerden yararlanacak.