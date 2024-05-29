Aile Destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi veriliyor mu? Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2024?

Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , ödeme takviminin yakında açıklanacağını belirtti.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olması, maaş günleriyle denk gelmesi sebebiyle, emekliler için çifte ödeme anlamına gelecek bir durumu ortaya çıkardı. Bu durumda, emeklilere hem Kurban Bayramı ikramiyeleri hem de normal aylıkları aynı hafta içerisinde ödenebilecek.

Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesi, önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. İkramiyeden, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri faydalanabilecek. Ölüm maaşı alan dul yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacaklar. Ayrıca, iki aylık birden alanlara en yüksek ödeme yapılarak ikramiye verilecek.