SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

4A,4B,4C emekli maaşı Haziran ayı ödeme günleri 2024: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları yattı mı?

2024 yılında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilerin maaş ödeme günleri ve bayram ikramiyesi konusunda merak edilen sorulara yanıt bulundu. Haziran ayında yapılacak ödemeler, bayram öncesi olarak planlandı. İşte, emeklilerin maaş ödemeleri ve bayram ikramiyeleri hakkında önemli bilgiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 13:04 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 13:04
4A,4B,4C emekli maaşı Haziran ayı ödeme günleri 2024: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları yattı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Haziran ayında emeklilere yapılacak ödemeler, bayramın hemen öncesine denk getirilerek, emeklilerin bayramı daha huzurlu ve konforlu geçirmeleri hedeflenmiştir. Hem maaşlar hem de artırılan ikramiye miktarları, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri için önemli bir maddi destek sağlayacaktır. Bu ödeme düzenlemesi, emeklilerin yüzünü güldürecek ve bayram sevincini daha da artıracak bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatırılacak?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihler, genellikle emekli maaşlarının yatırıldığı günlerle çakıştığı için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu yılki ödemeleri bayramdan önce yapma kararı aldı.

Normal şartlarda, emekli maaşları her ayın 17 ila 26'sı arasında ödenirken, Haziran ayındaki ödemelerin 16 Haziran'a kadar tamamlanması planlanıyor.

4A, 4B, 4C Emekli Maaşları Ödeme Günleri

SGK'ya bağlı farklı emekli grupları için ödeme günleri şu şekilde sıralanmaktadır:

4A (SSK) Emeklileri: Maaşlar 13-14 Haziran tarihlerinde yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Ödemeler 15 Haziran'da yapılacak.

4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: Bu grubun maaşları da 13-14 Haziran tarihlerinde hesaplara aktarılacak.

Bu ödeme düzenlemesi, emeklilerin bayram öncesinde mali anlamda rahatlamalarını sağlayacak ve bayram harcamalarını planlamalarına yardımcı olacak.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek. 2024 yılı için bayram ikramiyesi miktarı 3000 TL olarak belirlendi. Bu ödemelerin bayramdan hemen önce, yani 12-13 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Bu yılki ödeme takvimi, Kurban Bayramı'nın arefe gününün 15 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle, emekli maaşları ve ikramiyelerin daha erken tarihlerde yatırılmasını gerektirmiştir. Böylece emekliler, bayramı mali sıkıntı yaşamadan ve gönül rahatlığıyla geçirebilecekler.

Emekli Maaşının Yatıp Yatmadığına Nereden Bakarız?

Emekli maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek, emekliler için oldukça önemlidir. 2024 yılında emekli maaşının yatıp yatmadığını öğrenmek için kullanılabilecek farklı yöntemler bulunmaktadır.

E-Devlet Üzerinden Kontrol

E-Devlet, Türkiye'deki kamu hizmetlerine erişim sağlayan dijital bir platformdur. Emekli maaşınızın yatıp yatmadığını kontrol etmek için E-Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

  1. E-Devlet Sistemine Giriş:

    • E-Devlet Kapısı web sitesine gidin.
    • T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile giriş yapın. E-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

SON DAKİKA SGK HABERLERİ, ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ İÇİN YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede
Hadisle müjdelenen kutlu fethin 567. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?
Fatih’in rüyası Hz. Muhammed’in vaadi! İstanbul’un fethinin 571. yılı! Başkan Erdoğan’dan özel mesaj
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?
ABD’den soykırıma hem silahlı hem de imzalı destek! Nikki Haley’den İsrail topuna Gazze’yi bitirin notu | Refah kırmızı çizgiyi aşmadı
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?
Kulis bilgisi | Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 formül masada! Oto da listede
Mossad’dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda’ya açık tehdit! İsrail’in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Hem sıcak hem sağanak! Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı geldi
SON DAKİKA