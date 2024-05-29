10 yılı dolan jestin kralını kapıyor! 1800 ila 2200 gün ile 1990’dan 2020 yıllarına erken emeklilik çizelgesi

Emeklilik sürecinde işe giriş tarihi ve bu süre zarfında ödenen primler hayati bir öneme sahip. Bu unsurlar, emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Özellikle, bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkını kolaylaştırdı ve yaş sınırlamasını ortadan kaldırdı. Geçmişteki bu durum, emeklilik için gerekli şartların sağlanmasında büyük bir etkiye sahipti ve birçok kişi için emeklilik sürecini daha erken ve daha kolay hale getirdi.