Doğum izni süresi uzatılacak mı 2024? Annelik izni kaç gün olacak? Özel sektörde de geçerli olacak mı?

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Türkiye'de anne olan kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri sürekli tartışılan konular arasında yer alıyor. AK Partili MKYK üyeleri, mevcut 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğunu belirterek, 1 yıllık izin seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu değişiklik önerisi, çalışan annelere çeşitli fırsatlar olarak çıkıyor.

Annelik İzni ve Çalışma Koşulları Annelik izninin uzatılması, çocukların ilk yıllarında anne ile daha fazla zaman geçirmesini sağlayarak, çocuk gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Şu anda Türkiye'de kadınlar, ilk çocukları için 60 gün, ikinci çocuk için 4 ay ve üçüncü çocuk için 6 ay süreyle doğum izni kullanabiliyor. İzin süresi sonrasında yarı zamanlı çalışma hakları bulunuyor, ancak özel sektörde bu süreçte ücretler ve sosyal haklar yarı yarıya düşüyor.