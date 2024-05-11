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1995, 2000, 2008 sonrası SGK'lı işe başlayanların gözü aydın! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik müjdesi!

Türkiye'de çalışma hayatı ve emeklilik sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında şekillenmekte olup, çalışanların emeklilik yaşları ve şartları, sigorta başlangıç tarihlerine göre farklılık gösterir. Bu haberde, SSK ve SGK kapsamında prim ödeyen kadın ve erkek çalışanlar için 2024 yılı emeklilik yaş hesabı ve erken emeklilik fırsatları üzerinde duracağız. İşe giriş tarihlerine göre değişen emeklilik koşullarını açıklayarak, hangi yıllarda işe başlayanların ne zaman emekli olabileceklerine dair kapsamlı bilgiler sunacağız.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:36 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:37
1995, 2000, 2008 sonrası SGK’lı işe başlayanların gözü aydın! 48-49-50-51-52 yaşında emeklilik müjdesi!

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Türkiye'de emeklilik hesaplamaları, SGK tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. Bu kriterler arasında en önemli olanı, ilk SSK veya SGK prim ödemesinin yapıldığı tarihtir. Bu tarih, emeklilik yaşınızı ve gereken hizmet sürenizi doğrudan etkiler.

Kadın ve Erkek Çalışanlar için Emeklilik Yaş Tablosu

Kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaş hesaplamaları, cinsiyete göre değişiklik gösterir. SGK, kadın çalışanlara genellikle daha erken emeklilik imkanı sunar. Bu bölümde, işe başlama tarihlerine göre kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaşlarını detaylıca inceleyeceğiz.

Erkeklerde Emeklilik Yaşı Hesaplama

1999 öncesinde işe başlayan erkek çalışanlar, farklı emeklilik şartlarına tabidirler. Bu grup için askerlik borçlanması gibi ek süreler, emeklilik yaşını düşürebilir. Aşağıda, farklı işe giriş yıllarına göre emeklilik yaşlarını bulabilirsiniz:

  • 1999 Öncesi: 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik.
  • 1999 - 2008 Arası: 25 yıl ve 4500 prim günü gerekmektedir.
  • 2008 Sonrası: 5400 prim günü ile emeklilik mümkündür.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplama

Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı, erkeklere kıyasla daha esnek koşullara sahiptir. Doğum borçlanması gibi eklemeler, kadınların daha erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar.

2024 Yılında Geçerli Olan Erken Emeklilik Formülleri

Erken emeklilik, özellikle sağlık sorunları olan veya belirli bir süreyi doldurmuş çalışanlar için önemli bir fırsattır. 2024 yılı itibarıyla geçerli olan erken emeklilik yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 3600 Günle Emeklilik: 1999 öncesi işe başlayanlar için.
  • 4500 Günle Emeklilik: 1999 ile 2008 arası işe girenler için.
  • 5400 Günle Emeklilik: 2008 sonrası işe girenler için.

10 Yılda Erken Emeklilik

SGK, bazı özel durumlarda 10 yıl içinde emeklilik imkanı tanır. Bu, özellikle iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucu çalışma gücünün %60 oranında azalması durumunda geçerlidir.

Kadınlar ve Erkekler için Emeklilik Şartları: Detaylı Bir Kılavuz

Türkiye'de emeklilik koşulları, kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. Bu koşullar, belirli bir dönemde toplanan gün sayısı (prim) ve yaş sınırlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıda, cinsiyete göre ayrılmış ve tarihsel süreç içinde değişim gösteren emeklilik şartlarına detaylı bir bakış sunulmaktadır.

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve Sonrası

  • Prim Gün Sayısı: 7100 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008

  • Prim Gün Sayısı: 7000 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

24.05.1999 - 08.09.1999

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 56 yaş

24.05.1998 - 23.05.1999

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 55 yaş

24.05.1997 - 23.05.1998

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 54 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5900 gün
  • Yaş Şartı: 53 yaş

24.05.1995 - 23.05.1996

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5825 gün
  • Yaş Şartı: 52 yaş

24.05.1994 - 23.05.1995

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5750 gün
  • Yaş Şartı: 51 yaş

24.05.1993 - 23.05.1994

  • Süre: 20 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5675 gün
  • Yaş Şartı: 50 yaş

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve Sonrası

  • Prim Gün Sayısı: 7100 gün
  • Yaş Şartı: 60 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008

  • Prim Gün Sayısı: 7000 gün
  • Yaş Şartı: 60 yaş

24.11.1998 - 08.09.1999

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5975 gün
  • Yaş Şartı: 58 yaş

24.05.1997 - 23.11.1998

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5900 gün
  • Yaş Şartı: 57 yaş

24.11.1995 - 23.05.1997

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5825 gün
  • Yaş Şartı: 56 yaş

24.05.1994 - 23.11.1995

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5750 gün
  • Yaş Şartı: 55 yaş

24.11.1992 - 23.05.1994

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5675 gün
  • Yaş Şartı: 54 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992

  • Süre: 25 yıl
  • Prim Gün Sayısı: 5600 gün
  • Yaş Şartı: 53 yaş

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