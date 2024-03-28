En düşük emekli maaşı kaç para? SGK emekli maaşı hesaplama belli oldu: 4A emekli maaşı ne kadar?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Bağkur ve Emekli Sandığı gibi farklı kaynaklardan emekli maaşları hesaplanmakta. Türkiye'de, SGK bu maaşları hesaplıyor. Emekli olma tarihinize göre maaşınız değişiklik gösterebilir.

SGK, emekli maaşınızı hesaplarken ne kadar süre prim ödediğinizi, ne kadar para yatırdığınızı ve ne kadar süredir sigortalı olduğunuzu inceliyor. Birçok kişi, "Emekli olursam minimum ne kadar maaş alırım?" diye merak ediyor.