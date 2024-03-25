4A SGK 1995, 2000, 2008 Sonrası Emeklilik Tablosu! 10 Yıl 1800, 3600 Gün Şartları Yaş Hesabı

İşe Giriş Tarihi Değiştirilebilir mi? Hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir soru: İşe giriş tarihi değiştirilebilir mi? Cevap, Evet. Borçlanma yaparak, işe giriş tarihini öne çekmek mümkündür.

Kadın Çalışanlar için; Kadınlar, üç çocuk için toplam 6 yıl, 2760 prim gün kazanabilirler. Doğum yapmış kadınlar, doğum borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler.

Erkek Çalışanlar için; Erkekler de askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler. Askerlik süresi ne kadar ise borçlanma da o kadar olacaktır.

2024 Yılında Geçerli Olan Erken Emeklilik Yolları Erkek ve kadın çalışanlar için erken emeklilik formülleri var. Bu formüller, işe giriş tarihi ve sağlık durumuna göre değişir. 3600 Günle Emeklilik; Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için 15 yıl ve 3600 günle emeklilik hakkı var. Yaş şartı gereklidir.

Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için 15 yıl ve 3600 günle emeklilik hakkı var. Yaş şartı gereklidir. 4500 Günle Emeklilik: 1999 ile 2008 arası işe girenler için 25 yıl ve 4500 günle emeklilik mümkün.

1999 ile 2008 arası işe girenler için 25 yıl ve 4500 günle emeklilik mümkün. 5400 Günle Emeklilik: 2008 Mayıs sonrası işe başlayanlar için 5400 günle emekli olunur.