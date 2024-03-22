2900-3600-4500 prim tamam! SGK girişi 1990-2002-2018 sonrası olana mini EYT paketi ile erken emeklilik

Uzmanlar, erken emeklilik kararı verirken dikkatli hesaplamalar yapmanın önemini vurguluyor. Emeklilik sonrası gelir kaynakları, yaşam maliyetleri, sağlık sigortası gibi faktörler detaylı bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, emeklilik dönemi boyunca planlı harcama ve yatırım stratejileri de belirlenmelidir.
EMEKLİLİK TABLOSU
EYT ile başlayan süreç ev hanımlarına emeklilik ve küçük esnafın prim süresinin düşürülme çalışmasıyla devam ediyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.