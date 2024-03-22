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2900-3600-4500 prim tamam! SGK girişi 1990-2002-2018 sonrası olana mini EYT paketi ile erken emeklilik

Erken emeklilik, birçok çalışan için cazip bir seçenek olabilirken, bu seçeneği kullanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emeklilik hakkı kazanma fırsatları, kişilere çalışma hayatından erken ayrılma veya daha az çalışma olanağı sunuyor. Ancak bu süreçte dikkatli planlama gerekiyor. Peki, 10 veya 15 yıl ile erken emekli nasıl olunur? Prim şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 08:09 Güncelleme 22 Mart 2024, 08:09
2900-3600-4500 prim tamam! SGK girişi 1990-2002-2018 sonrası olana mini EYT paketi ile erken emeklilik

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Uzmanlar, erken emeklilik kararı verirken dikkatli hesaplamalar yapmanın önemini vurguluyor. Emeklilik sonrası gelir kaynakları, yaşam maliyetleri, sağlık sigortası gibi faktörler detaylı bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, emeklilik dönemi boyunca planlı harcama ve yatırım stratejileri de belirlenmelidir.

EMEKLİLİK TABLOSU

EYT ile başlayan süreç ev hanımlarına emeklilik ve küçük esnafın prim süresinin düşürülme çalışmasıyla devam ediyor.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

İLK TARİHE DİKKAT

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.

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