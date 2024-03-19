Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını, işe başladıkları tarihe ve belli zaman dilimlerine göre ayarlayan bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde, farklı zamanlarda işe başlamış olan kişilerin emeklilik koşulları da değişiklik gösterir. Mesela, Türkiye'de işe giriş tarihleri farklı olan kişiler için yaş ve prim ödeme günlerinde çeşitli şartlar getirilmiştir. Kademeli emeklilik, insanların daha fazla çalışmasını özendirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemlerinin devamlılığını da destekler. Bu düzenleme, özellikle toplumun giderek yaşlanması ve emeklilik maliyetlerinin yükselmesi gibi zorluklara karşı bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.