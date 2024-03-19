Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını, işe başladıkları tarihe ve belli zaman dilimlerine göre ayarlayan bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde, farklı zamanlarda işe başlamış olan kişilerin emeklilik koşulları da değişiklik gösterir. Mesela, Türkiye'de işe giriş tarihleri farklı olan kişiler için yaş ve prim ödeme günlerinde çeşitli şartlar getirilmiştir. Kademeli emeklilik, insanların daha fazla çalışmasını özendirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemlerinin devamlılığını da destekler. Bu düzenleme, özellikle toplumun giderek yaşlanması ve emeklilik maliyetlerinin yükselmesi gibi zorluklara karşı bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
Kademeli emeklilik sistemi Faruk Erdem Açıklaması
8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişiyor. Önceki dönemde 5.000 ile 5.975 gün arası olan prim şartı, bu tarihten sonra 7.000, 2008'den sonra ise 7.200 güne çıkıyor. Kadınlarda yaş sınırı 58'e, erkeklerde ise 60'a yükseliyor.
Yeni reformlarla birlikte, emeklilik sisteminde esneklikler getirilebilir. Özellikle, seçim beyannamesinde bahsedilen annelere yönelik prim desteği gibi düzenlemeler, emeklilik koşullarında önemli değişiklikler yapabilir. Anne olanlar için, çocuk sayısına göre yaş esnekliği ve prim gün sayısına eklemeler gündeme gelebilir. Bu, emeklilik şartlarının daha adil ve esnek hale gelmesini sağlayacak.