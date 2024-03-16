SGK ve Bağkur’lulara emeklilikte yeni sistem! 4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu

Yapılacak düzenlemenin belki de en dikkat çekici kısmı, ev hanımlarına yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi kapsamında, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak olan bu yeni düzenleme, birçok kişi için umut ışığı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe adım atabilecekler. Devlet, bu ödemelerin üçte birini karşılayacak ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler sağlanacak, böylece en az 3 yaş erken emeklilik fırsatı doğacak.
Küçük Esnaflar İçin Bağkur Prim İndirimi
Emeklilik sistemi, özellikle küçük esnaflar için ciddi sıkıntılar barındırıyor. Şu anki sistemde, küçük esnaflar 9000 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorken, yanlarında çalışanlar için bu süre 7200 gün.
Yeni düzenleme ile küçük esnafların da 7200 prim günü ile emekli olmaları mümkün hale gelecek. Bu değişiklik, 1800 gün prim ödeme yükünü hafifletecek ve maddi olarak 300-400 Bin TL avantaj sağlayacak, aynı zamanda erken emeklilik imkanı da sunacak.