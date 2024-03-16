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SGK ve Bağkur'lulara emeklilikte yeni sistem! 4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerindeki bulutlar dağılmaya başlıyor. Emeklilik maaşlarından duyulan memnuniyetsizlik ve daha kolay emeklilik koşulları arayışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde üst sıralara yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 2024 yılında gerçekleşmesi öngörülen yeni yasal düzenlemeler, bazı vatandaşlara adeta emeklilik piyangosu vuracak.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 15:00 Güncelleme 16 Mart 2024, 15:00
SGK ve Bağkur’lulara emeklilikte yeni sistem! 4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu

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Yapılacak düzenlemenin belki de en dikkat çekici kısmı, ev hanımlarına yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi kapsamında, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak olan bu yeni düzenleme, birçok kişi için umut ışığı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe adım atabilecekler. Devlet, bu ödemelerin üçte birini karşılayacak ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler sağlanacak, böylece en az 3 yaş erken emeklilik fırsatı doğacak.

Küçük Esnaflar İçin Bağkur Prim İndirimi

Emeklilik sistemi, özellikle küçük esnaflar için ciddi sıkıntılar barındırıyor. Şu anki sistemde, küçük esnaflar 9000 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorken, yanlarında çalışanlar için bu süre 7200 gün.

Yeni düzenleme ile küçük esnafların da 7200 prim günü ile emekli olmaları mümkün hale gelecek. Bu değişiklik, 1800 gün prim ödeme yükünü hafifletecek ve maddi olarak 300-400 Bin TL avantaj sağlayacak, aynı zamanda erken emeklilik imkanı da sunacak.

4500 Günle Emeklilik Kapısı Açılıyor

Türkiye'de mevcut kısmi emeklilik uygulaması, SSK'lılar için kadınları 58, erkekleri ise 60 yaşında 4500 gün prim ile emeklilik hakkı tanıyor. Ancak, Bağkur'lu vatandaşlar için bu süre 5400 gün.

Yapılacak yeni yasal düzenleme ile Bağkur'lu vatandaşlar da, yaş şartını tamamladıklarında 4500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılacak olan bu yasal düzenlemeler, Türkiye'deki emeklilik sistemine devrim niteliğinde değişiklikler getirecek.

Ev hanımlarından küçük esnaflara, geniş bir yelpazede vatandaşın yüzünü güldürecek bu değişiklikler, emeklilik koşullarını daha adil ve ulaşılabilir hale getirme yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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1993 1996 1998 2004! SSK giriş gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz
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