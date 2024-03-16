4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu... SGK ve Bağkur’lulara emeklilikte yeni formül geldi

Yapılacak düzenlemenin belki de en dikkat çekici kısmı, ev hanımlarına yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi kapsamında, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak olan bu yeni düzenleme, birçok kişi için umut ışığı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe adım atabilecekler. Devlet, bu ödemelerin üçte birini karşılayacak ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler sağlanacak, böylece en az 3 yaş erken emeklilik fırsatı doğacak.