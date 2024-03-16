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4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu... SGK ve Bağkur'lulara emeklilikte yeni formül geldi

Türkiye'deki emeklilik sistemi, beklenen yeni düzenlemelerle birlikte yenileniyor. Emeklilik maaşlarının artırılması ve emekli olma koşullarının kolaylaştırılması talepleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, 2024 yılı için planlanan yasal düzenlemeler, pek çok vatandaş için emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu yeni düzenlemelerle, emeklilik sistemine ilişkin uzun süredir devam eden memnuniyetsizliklerin giderilmesi ve vatandaşların daha adil ve erişilebilir bir emeklilik sistemiyle buluşması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:15 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:15
4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu... SGK ve Bağkur’lulara emeklilikte yeni formül geldi

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Yapılacak düzenlemenin belki de en dikkat çekici kısmı, ev hanımlarına yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi kapsamında, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak olan bu yeni düzenleme, birçok kişi için umut ışığı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe adım atabilecekler. Devlet, bu ödemelerin üçte birini karşılayacak ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler sağlanacak, böylece en az 3 yaş erken emeklilik fırsatı doğacak.

Küçük Esnaflar İçin Bağkur Prim İndirimi

Emeklilik sistemi, özellikle küçük esnaflar için ciddi sıkıntılar barındırıyor. Şu anki sistemde, küçük esnaflar 9000 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorken, yanlarında çalışanlar için bu süre 7200 gün.

Yeni düzenleme ile küçük esnafların da 7200 prim günü ile emekli olmaları mümkün hale gelecek. Bu değişiklik, 1800 gün prim ödeme yükünü hafifletecek ve maddi olarak 300-400 Bin TL avantaj sağlayacak, aynı zamanda erken emeklilik imkanı da sunacak.

4500 Günle Emeklilik Kapısı Açılıyor

Türkiye'de mevcut kısmi emeklilik uygulaması, SSK'lılar için kadınları 58, erkekleri ise 60 yaşında 4500 gün prim ile emeklilik hakkı tanıyor. Ancak, Bağkur'lu vatandaşlar için bu süre 5400 gün.

Yapılacak yeni yasal düzenleme ile Bağkur'lu vatandaşlar da, yaş şartını tamamladıklarında 4500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılacak olan bu yasal düzenlemeler, Türkiye'deki emeklilik sistemine devrim niteliğinde değişiklikler getirecek.

Ev hanımlarından küçük esnaflara, geniş bir yelpazede vatandaşın yüzünü güldürecek bu değişiklikler, emeklilik koşullarını daha adil ve ulaşılabilir hale getirme yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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