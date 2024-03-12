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Prim borcu olana 2 haftalık süre verildi! SGK'dan emeklilik bekleyenlere yeni karar; %3 oranında...

Türkiye'de emeklilik için prim ödemesi yapacakların yakından takip ettiği yeni prim düzenlemeleri gündeme geliyor. Esnaftan çiftçiye, evde üretenden ev işinde çalışana kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemelerle ilgili detaylar netleşti. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim ve diğer alacakları için uygulanacak gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Yayımlanan yeni düzenleme, emeklilik için prim ödemesi yapacakları ve sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan geniş bir kesimi ilgilendiriyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:13 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:13
Prim borcu olana 2 haftalık süre verildi! SGK’dan emeklilik bekleyenlere yeni karar; %3 oranında...

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve diğer alacakları için gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Bu karar, sosyal güvenlik sisteminin düzenli işleyişini sağlamak ve prim ödemelerini teşvik etmek amacıyla alındı.

YENİ TARİFE AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında uygulanacak gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kanuni oran olan yüzde 3, Nisan ayı başından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu karar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan gecikme cezası oranının belirlenmesine ilişkin önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kararla birlikte, sigorta primlerinin gecikmesi durumunda uygulanacak ceza oranı netleştirilmiş oldu.

PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU 2024?

ESNAFLIK YAPANLAR

Esnaf Bağ- Kur primleri en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruş, en çok 51 bin 756 lira 52 kuruş oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise en düşük tutar 5 puanlık avantaj ile 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak. En alt tutardan ödeme yapan esnafın aylık avantajı bin lira 12 kuruş olacak.



ÇALIŞMAYANLAR
Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada tutarlar değişti. En düşük prim 6 bin 400 lira 80 kuruş oldu. Bu yıl hayata geçmesi beklenen düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 6 bin 400 lira yerine 4 bin 267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.



EVDE ÜRETENLER
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 6 bin 400 lira 80 kuruşa yükseldi.

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2 bin 500 lira 31 kuruş, 30 gün işçi çalıştıranlar da 7 bin 500 lira 94 kuruş sigorta primi ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 2 bin 500 lira yerine 2 bin 166 lira 94 kuruş, 30 gün için 7 bin 500 lira yerine 6 bin 500 lira 81 kuruş prim ödemek mümkün olacak.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı günlük 13,34 lira oldu. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı aylık 6 bin 500 lira 81 kuruş olacak.



ŞOFÖRLER
Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 6 bin 500 lira 81 kuruş prim yatıracak. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 7 bin 100 lira 89 kuruş ödemesi gerekecek.

İHYA DÜŞÜNENLER
Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 230,03 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecek. Geçtiğimiz ayın sonuna kadar başvurup tebligat tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemeyi yapanlar ise her gün için 154,27 lira yatırarak dondurulmuş hizmet sürelerini kazanabilecek.



TARIMLA UĞRAŞANLAR
Tarım Bağ-Kur primleri de esnaf gibi en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruşa çıktı. Primi düzenli ödeyenler için de bu tutar 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak uygulanırken, çiftçi aylık bin lira 12 kuruş daha az ödeyecek. Ayrıca tarım Bağ-Kur primleri artık Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 taksitle ödenebiliyor. Ocak- Haziran primleri Temmuz, Temmuz-Aralık primleri de Ocak sonuna kadar verilebiliyor.



BORÇLANMA PLANLAYANLAR
Bu yıl başvuranlar için doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 213,36, en yüksek ödeme bin 600 lira 20 kuruşa çıktı. 1 aylık borçlanma en az 6 bin 400 lira 80 kuruş oldu. Gurbetçiler de bu yıl başvurup yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 300,04 lira, en çok 2 bin 250 lira 28 kuruş yatıracak. 1 aylık borçlanmaya 9 bin 1 lira ödenecek.


PART-TIME İŞ YAPANLAR
Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 6 bin 400 lira 80 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 7 bin lira 88 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacak.

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