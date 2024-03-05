Engellilik Yardımları ve Şartlar Engellilik yardımları, Parkinson hastalığı, MS gibi ciddi rahatsızlıkların yanı sıra, uyku bozuklukları gibi durumlar için de sağlanabiliyor. Başkasının bakımına muhtaç olacak kadar malul olan sigortalılar için belirli bir süre şartı aranmaz, bu sayede engellilik durumları belirlenen kişiler emeklilik hakkı kazanabilir.

Malulen Emeklilikte Sigorta ve Prim Yükümlülüğü Maluliyet ödeneği alabilmek için 10 yıl sigortalı olma ve 1.800 gün prim ödeme şartı gerekmektedir. Bu sürecin, SGK tarafından onaylanmış hastanelerde yapılan sağlık raporu ile desteklenmesi zorunludur.

Sigorta Süresi ve Bakım İhtiyacı Başkalarının düzenli bakımına ihtiyaç duyan kişiler, 10 yıllık sigorta süresine bakılmaksızın engelli yardımından yararlanma hakkına sahiptir, ancak yine de en az 1.800 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.

Sağlık Sorunu Olan Vatandaşların Yapması Gerekenler Fizyolojik durumları nedeniyle çalışma kapasitesini kısmen veya tamamen kaybeden kişiler, ilgili sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurarak, erken emeklilik talebinde bulunabilirler. Geçici iş göremezlik yardımları, en az %60 çalışma kapasitesi kaybı gösteren sağlık raporu ile kalıcı hale getirilebilir.