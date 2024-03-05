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1998-1999-2000-2001-2003-2005'te SGK'lı işe başlayanlar dikkat! Bu madde ile emeklilik yaşı tak diye düşüyor

Türkiye, devlet tarafından sağlanan malulen emeklilik ve engellilik yardımları ile yaralı askerlerden, güvenlik personeline, terör mağdurlarından, ciddi hastalıklar veya kazalar sonucu yaşamını yüzde 60 oranında kaybeden vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyor. Bu hizmetler, hastalık veya iş kazası sonucu tedavi gören insanların ve ailelerinin daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunurken, son dönemde yapılan düzenlemelerle emeklilik imkânları da artırılmış durumda.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:32 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:32
1998-1999-2000-2001-2003-2005’te SGK’lı işe başlayanlar dikkat! Bu madde ile emeklilik yaşı tak diye düşüyor

Emeklilik koşullarını iyileştiren son düzenlemeler, kısmi emeklilikte 3.600 gün düşük prim ödeme zorunluluğunu ve diğer emekliliklerde 1.800 gün düşük prim ödeme zorunluluğunu getiriyor. Bu adımlar sayesinde birçok kişinin emekli aylığı alma şansı artmış oldu, böylece vatandaşların emeklilik koşulları daha erişilebilir hale geldi.

Emekli Maaşı ve Maluliyet Yardımı

Devlet, yaralı askerlere, güvenlik personeline ve terör mağdurlarına karşılıksız emekli maaşı sağlarken, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesi yüzde 60 oranında azalan vatandaşlara da malulen emeklilik şansı sunuyor. Bu, toplumun mağdur kesimlerine yönelik önemli bir destektir.

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Malulen Emeklilik Koşulları

"Malülen emeklilikte 1.800 gün prim, en az 10 yıl sigortalı olma şartı" bulunuyor. Özellikle organ nakli, kemik iliği nakli gibi ciddi sağlık sorunları yaşayanlar için aylık irtibat hizmeti verilirken, kanser gibi hastalıkların teşhisi sonrası 18 ay süreyle maluliyet yardımı alınabiliyor.

Engellilik Yardımları ve Şartlar

Engellilik yardımları, Parkinson hastalığı, MS gibi ciddi rahatsızlıkların yanı sıra, uyku bozuklukları gibi durumlar için de sağlanabiliyor. Başkasının bakımına muhtaç olacak kadar malul olan sigortalılar için belirli bir süre şartı aranmaz, bu sayede engellilik durumları belirlenen kişiler emeklilik hakkı kazanabilir.

Malulen Emeklilikte Sigorta ve Prim Yükümlülüğü

Maluliyet ödeneği alabilmek için 10 yıl sigortalı olma ve 1.800 gün prim ödeme şartı gerekmektedir. Bu sürecin, SGK tarafından onaylanmış hastanelerde yapılan sağlık raporu ile desteklenmesi zorunludur.

Sigorta Süresi ve Bakım İhtiyacı

Başkalarının düzenli bakımına ihtiyaç duyan kişiler, 10 yıllık sigorta süresine bakılmaksızın engelli yardımından yararlanma hakkına sahiptir, ancak yine de en az 1.800 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.

Sağlık Sorunu Olan Vatandaşların Yapması Gerekenler

Fizyolojik durumları nedeniyle çalışma kapasitesini kısmen veya tamamen kaybeden kişiler, ilgili sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurarak, erken emeklilik talebinde bulunabilirler. Geçici iş göremezlik yardımları, en az %60 çalışma kapasitesi kaybı gösteren sağlık raporu ile kalıcı hale getirilebilir.

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