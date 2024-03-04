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EYT’li olamayana kademeli emeklilik çıkacak mı?

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu, uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı sunuluyor. Bu düzenleme, yaklaşık 3 milyon vatandaşa emeklilik hakkı sağlamış durumda ve bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:49 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:49
EYT’li olamayana kademeli emeklilik çıkacak mı?

EYT'yi kıl payı kaçıranlar için kademeli emeklilik, önemli bir fırsat sunar. Bu kişiler, kademeli emeklilik tablosuna göre, sigortalılık başlangıç tarihleri ve ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak belirlenen yeni yaş şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu süreç, özellikle prim gün sayısını tamamlayıp yaş şartına takılan vatandaşlar için büyük önem taşır.

Kademeli Prim Sistemi ve Emeklilik Şartları

Yapılan düzenlemelerle birlikte, kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye alınıyor. Bu sistem, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılmasını içeriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar, bu kanunlardaki şartlara tabi olacaklar.

Kadın ve Erkek için Farklı Yaş Şartları

Emeklilik şartları, işe giriş tarihine göre belirleniyor. 8/9/1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartları aranıyor. 23/5/2002 tarihinden sonra bu şartları yerine getiremeyenler için kademeli geçiş süreci öngörülüyor.

EYT'li Olamayanlar için Yaş ve Prim Günü Şartları

8/9/1999 ile 30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemiş olmak gibi şartlar bulunuyor. 30/4/2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı Kanun şartları geçerli.

2036 ve Sonrası için Emeklilik Yaşı

5510 sayılı Kanun'a göre, 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. 2036 sonrası için, prim günü koşulu yerine getirildiğinde, yaş hadleri esas alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor.

İstisnalar ve Kademeli Yaş Uygulaması

Emeklilik ya da yaşlılık aylığı bağlanmasında, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ile 2036 sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 3 yıl eklenmesi durumu da mevcut. Bu durumda, 5400 gün prim ödeme koşulu ve kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

Kademeli emeklilik tablosu, emeklilik şartlarını yerine getirmek üzere olan ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişiler için hazırlanan, sigortalılık başlangıç tarihine ve prim ödeme gün sayısına göre emeklilik yaşını gösteren bir sistemdir.

NOT: Haberimiz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Köşe Yazısından Derlenmiştir

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