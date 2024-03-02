SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT’li emekliye ödeme takvimi açıklığa kavuştu! 17-26 Mart arası IBAN’a ödemeler geçecek

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her ayın belirli günlerinde maaşlarını almaya alışkındır. Bu düzenli ödemeler, onların günlük ve aylık harcamalarını planlamalarına olanak tanır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşlarının tahsis numaralarının son rakamına göre ödeneceği tarihleri belirlemiştir. Bu sistem, ödemelerin düzenli ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Maaş Ödemelerinde Yeni Düzenlemeler Ödeme takvimindeki düzenlemeler, emeklilerin maaşlarını daha etkin ve düzenli bir şekilde alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Mart ayı için belirlenen ödeme takvimi, emeklilerin maaşlarını alacakları günleri net bir şekilde ortaya koyar. Bu takvim, emeklilerin maaşlarını planlı ve zamanında alabilmeleri için büyük önem taşır.