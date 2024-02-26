Bu destekten yararlanmak için temel şart, son bir yıl içinde en az 90 gün süreyle sigortalı olmaktır. SGK, bu kriteri sağlayan vatandaşlara yönelik olarak çeşitli ekonomik destekler sağlıyor. SGK, sigortalı vatandaşlara yönelik sunduğu bu destek paketleri ile onların ekonomik güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu paketler, özellikle yeni anneler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayarak önemli bir ekonomik rahatlama sunmaktadır. Başvuruların kolaylaştırılması ve çeşitli destek seçeneklerinin sunulması, vatandaşların bu desteklerden yararlanmasını teşvik ediyor.