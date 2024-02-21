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10 sene çalışarak 3600 gün emeklilik için bunu yapmanız yeterli: SGK uzmanı gizli reçeteyi duyurdu

Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'in açıkladığı formüle göre, 10 sene çalışarak 3600 gün prim doldurarak emekli olmak bazı şartlara bağlı olarak mümkün olabilir. Son zamanlarda torba yasayla gündeme gelen bu konu, birçok çalışanı yakından ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için 3600 gün prim doldurmanız gerekiyor.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:29 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:32
10 sene çalışarak 3600 gün emeklilik için bunu yapmanız yeterli: SGK uzmanı gizli reçeteyi duyurdu

3600 gün emeklilik, çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu süreçte, yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi çeşitli şartlar, emeklilik imkânını doğrudan etkiliyor. Sigortalılar, bu kolaylıklardan yararlanarak, emeklilik planlarını daha etkili bir şekilde yapabilirler.

Emeklilik İçin Gereken Süre: Sadece 10 Yıl

Emekli olmak isteyen sigortalılar için büyük bir kolaylık sunuluyor: Yalnızca 10 yıl (3600 gün) çalışmak ya da bu süreye eş değer borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanmak mümkün. Bu sürecin temelinde, çalışılan gün sayısını tamamlamanın yanı sıra, bu günlerin tamamlandığı tarih de büyük önem taşıyor.

Emeklilik Şartları ve Yaş Sınırları

Emeklilikle ilgili şartlar, her yeni reformla birlikte değişiklik gösteriyor. Özellikle yaş sınırı, kademeli olarak 65 yaşına kadar yükseltildi. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri, emeklilik şartları açısından dönüm noktası olarak öne çıkıyor. 1999 sonrası için yaş sınırı erkeklerde 60, kadınlarda 58 olarak belirlenirken, prim gün sayısı da 7200 gün olarak uygulanıyor.

Emeklilik İçin 15 Yıl ve 3600 Gün Yeterli

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için, emeklilikte yaş ve prim günü şartları, daha sonraki dönemlere göre daha avantajlı. Bu kişiler, 15 yıl ve 3600 gün ile hem emeklilik hem de tazminat alma hakkına sahip oluyor.

Yaş Kriteri ve Erken Emeklilik

Erken emeklilik imkanından faydalanmak için, kadınlar 1981 öncesinde, erkekler ise 1976 öncesinde işe başlamış olmaları gerekiyor. Bu tarihlerden sonra işe başlayanlar için yaş ve prim günü şartları farklılık gösteriyor.

Emeklilik İçin Üç Ayrı Şart

Kısmi emeklilik için üç temel şart bulunuyor:

  1. 15 yıl sigortalılık süresi
  2. 3600 günlük prim
  3. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş

Bu şartlar, emeklilik yaşının belirlenmesinde temel kriterleri oluşturuyor.

1999 Sonrası Kısmi Emeklilik

9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için de kısmi emeklilik hakları mevcut. Ancak bu dönem için şartlar, 25 yıl ve 4500 gün olarak belirleniyor.

Örnek Hesap ve Çalışma Zorunluluğu

Emeklilik için çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle eksik günler tamamlanabilir. Ancak, isteğe bağlı sigorta yaptıranların dikkatli olmaları gerekiyor, çünkü bu durum, prim gün sayısını etkileyebilir.

3600 Gün Emeklilik Hesaplama Tablosu:

Yıl Prim Gün Sayısı
2023 1800
2024 1848
2025 1896
2026 1944
2027 1992

3600 Gün Emeklilik Formülü:

Her yıl için 180 gün prim doldurmanız gerekiyor.

Askerlik, doğum borçlanması gibi borçlanmalar primlerinize eklenebilir.

Ek mesai ve fazla mesai primlerinizi artırabilir.

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