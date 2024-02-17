2024 yılının Ocak-Haziran dönemi için emekli zam oranları ve ödeme takvimleri üzerine milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli güncellemeler yapıldı. Bu dönemde emekli maaşlarına yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlendi ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler için bu dönemdeki maaş ödemeleri büyük bir merak konusu oldu. Şubat ayı ödemeleri özellikle merak edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın belirli günlerinde hesaplarına yatırılıyor. İşte detaylar:
2024 Emekli Zam Oranları ve Ödeme Takvimi
Yılın ilk yarısında emeklilere uygulanacak zam oranı %49,25 olarak açıklandı. Bu zamla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak belirlendi, ve milyonlarca emekli bu zammı Ocak ayı maaşlarıyla birlikte aldı. Şimdi gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi.
Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri
Emeklilerin maaşları, her ayın 17'si ile 26'sı arasında SSK, 25'i ile 28'i arasında ise Bağ-Kur emeklileri için yatırılıyor. Bu tarihler değişiklik göstermiyor.
SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaş Ödeme Tarihleri
- SSK emeklileri: Ayın 17-26 arası
- Bağ-Kur emeklileri: Her ayın 25-28 arası