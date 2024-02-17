2024 yılının Ocak-Haziran dönemi için emekli zam oranları ve ödeme takvimleri üzerine milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli güncellemeler yapıldı. Bu dönemde emekli maaşlarına yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlendi ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler için bu dönemdeki maaş ödemeleri büyük bir merak konusu oldu. Şubat ayı ödemeleri özellikle merak edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın belirli günlerinde hesaplarına yatırılıyor. İşte detaylar: