Hizmet tespit davası nedir? Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur?

Dava açmadan önce SGK 'ya başvuru yapma zorunluluğu, sosyal güvenlik konularında vatandaşlar ve işverenler için önemli bir konudur. SGK'ya başvurmanın zorunlu olduğu durumlar ve SGK davaları hakkında detaylı bilgi sunacak bir haberi sayfamızda detaylı şekilde bulabilirsiniz.

SGK'ya Başvuru Yapma Zorunluluğu

Sigortasız İşçi Çalıştırılması: İşverenlerin, çalışanlarını sigortasız bir şekilde istihdam etmeleri yasalara aykırıdır. Sigortasız çalıştırılan işçiler, haklarını korumak ve sosyal güvenceye sahip olmak için SGK'ya başvurabilirler. Bu durumda, SGK'ya başvuru yapmak zorunlu hale gelir.

İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açma: İşverenler, çalışanların sosyal güvenlik primlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. İşverenlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, SGK tarafından idari para cezaları uygulanabilir. İşveren, bu cezalara karşı itiraz etmek ve haksızlığı düzeltmek için SGK'ya başvurabilir. İdari para cezalarına karşı dava açma hakkı, SGK'ya başvurmayı zorunlu kılar.