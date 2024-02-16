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Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur? Hizmet tespit davası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik haklarını korumak ve yönetmekle görevli önemli bir kurumdur. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve sosyal güvence sisteminin işleyişinin sağlanması SGK'nın temel görevleri arasındadır. SGK, çalışanların emeklilik, sağlık, iş kazaları ve hastalıklar gibi sosyal güvenlik haklarına erişimini sağlar. Aynı zamanda, işverenlerin de bu hakları sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini denetler ve yönetir. Bu şekilde, hem çalışanların hem de işverenlerin sosyal güvence hakları korunmuş olur. Peki hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur? Hizmet tespit davası nedir? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:40 Güncelleme 29 Nisan 2024, 15:40
Hangi durumlarda dava açmadan SGK’ya başvurulur? Hizmet tespit davası nedir?

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Dava açmadan önce SGK'ya başvuru yapma zorunluluğu, sosyal güvenlik konularında vatandaşlar ve işverenler için önemli bir konudur. SGK'ya başvurmanın zorunlu olduğu durumlar ve SGK davaları hakkında detaylı bilgi sunacak bir haberi sayfamızda detaylı şekilde bulabilirsiniz.

SGK'ya Başvuru Yapma Zorunluluğu

Sigortasız İşçi Çalıştırılması: İşverenlerin, çalışanlarını sigortasız bir şekilde istihdam etmeleri yasalara aykırıdır. Sigortasız çalıştırılan işçiler, haklarını korumak ve sosyal güvenceye sahip olmak için SGK'ya başvurabilirler. Bu durumda, SGK'ya başvuru yapmak zorunlu hale gelir.

İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açma: İşverenler, çalışanların sosyal güvenlik primlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. İşverenlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, SGK tarafından idari para cezaları uygulanabilir. İşveren, bu cezalara karşı itiraz etmek ve haksızlığı düzeltmek için SGK'ya başvurabilir. İdari para cezalarına karşı dava açma hakkı, SGK'ya başvurmayı zorunlu kılar.

Ödeme Emrinin İptali İsteği: İşverenler, SGK tarafından kendilerine gönderilen ödeme emirlerine itiraz etme hakkına sahiptirler. Ödeme emri, prim borçlarını ödeme yükümlülüğünü içerir. İşveren, bu ödeme emrinin haksız olduğunu düşünüyorsa, SGK'ya başvurarak ödeme emrinin iptalini isteyebilir. Bu durumda da SGK'ya başvurmak zorunludur.

Hizmet Tespit Davası SGK Başvurusu Zorunlu Mu?

Hizmet tespit davası, bir kişinin sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmesi için geçmiş çalışma sürelerinin ve prim ödemelerinin belirlenmesi gereken bir davadır. Bu dava, kişinin emeklilik, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal güvenlik avantajlarından yararlanabilmesi için önemlidir. Ancak hizmet tespit davası için SGK'ya başvurmak zorunlu değildir. Bu dava, genellikle mahkemeye başvurularak açılır ve mahkeme, kişinin çalışma geçmişini belirler.

SGK Davaları Nedir ve Nasıl Yapılır?

SGK davaları, genellikle sosyal güvenlik haklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla açılır. Bu davaların bazıları şunları içerir:

Prim İadesi Davası: Kişi, primlerinin yanlış hesaplandığını veya fazla ödediğini düşünüyorsa, SGK'ya başvurarak prim iadesi davası açabilir.

Malullük Aylığı Talebi: Bir kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu malul kaldıysa, SGK'ya başvurarak malullük aylığı talep edebilir.

Emeklilik Başvurusu: Kişi emekli olmaya hak kazandığında, emeklilik başvurusu yaparak emeklilik haklarını kullanabilir.

SGK davaları genellikle mahkemelerde görülür ve hukuki bir süreci gerektirebilir. Davanın sonucu, kişinin sosyal güvenlik haklarını etkileyebilir.

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