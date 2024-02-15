Emekli maaşını maksimize etmenin anahtarı, çalışma hayatı boyunca ödenen sigorta primlerinde yatıyor. Özellikle 1999 yılında 4447 sayılı ve 2008 Ekim ayında 5510 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler, emeklilik hesaplamalarında büyük farklılıklar yaratıyor. SGK, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi kurumlar arasında ödenen primler, emeklilik maaşının hesaplanmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Emeklilik Planlamasında Önemli Dönemler Emeklilik planlaması yaparken, özellikle son beş yılın sigorta prim ödemelerine ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Bu dönemde yapılan ödemelerin emekli maaşı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Yüksek maaş alabilmek için, çalışma hayatının son yıllarında ödenen primlerin asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini ifade ediyor.