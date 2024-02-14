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Herkesten daha fazla emekli maaşı alın! İşte o sır!

Emeklilik planlaması yaparken yüksek maaş almanın yollarını arayanlar için uzmanlardan gelen tavsiyeler büyük önem taşıyor. Emeklilik, hayatın sonraki dönemlerinde konforlu bir yaşam sürdürmek için önemli bir adım. Haberimizde yer alan bilgiler, emekli maaşını yükseltmek isteyenler için değerli bir rehber niteliğinde. Planlamalarını şimdiden yaparak, emeklilikte daha yüksek bir maaş almanın mümkün olduğunu unutmayın.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 12:53 Güncelleme 14 Şubat 2024, 12:53
Herkesten daha fazla emekli maaşı alın! İşte o sır!

Emekli maaşını maksimize etmenin anahtarı, çalışma hayatı boyunca ödenen sigorta primlerinde yatıyor. Özellikle 1999 yılında 4447 sayılı ve 2008 Ekim ayında 5510 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler, emeklilik hesaplamalarında büyük farklılıklar yaratıyor. SGK, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi kurumlar arasında ödenen primler, emeklilik maaşının hesaplanmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Emeklilik Planlamasında Önemli Dönemler

Emeklilik planlaması yaparken, özellikle son beş yılın sigorta prim ödemelerine ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Bu dönemde yapılan ödemelerin emekli maaşı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Yüksek maaş alabilmek için, çalışma hayatının son yıllarında ödenen primlerin asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini ifade ediyor.

Asgari Ücret ve Emeklilik Maaşı İlişkisi

Emeklilik maaşı hesaplamalarında asgari ücretin temel alındığını, ancak asgari ücret üzerinden yapılan ödemelerin maaşı artırma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu noktada, çalışanların kariyerleri boyunca yüksek prim ödemelerine öncelik vermesi, emeklilikte yüksek maaş almanın en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan bu konuda uzman isimlerden Faruk Erdem, emeklilik planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıyor.

Emekli Maaşını Yükseltmenin Yolları

Faruk Erdem, emekli maaşlarının hesaplanma yöntemlerini ve maaşı nasıl yüksek alabileceğimizi detaylarıyla anlatıyor. Emekli maaşının hesaplanmasında sigortalı çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançların büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Erdem, asgari ücretten prim yatırmanın gelecekteki emekli maaşını düşüreceğini vurguluyor.

Emekli Maaşı Hesaplama Dönemleri ve Aylık Bağlama Oranı

Erdem, emekli maaşı hesaplamalarında üç farklı dönemin dikkate alındığını açıklıyor:

  • 9 Eylül 1999 öncesi,
  • 9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arası,
  • 1 Ekim 2008 sonrası.

Her bir dönem için aylık bağlama oranının farklı olduğunu ve eski dönemde yüksek kazançla çalışanların daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.

Altın Kurallar

Faruk Erdem, emekli maaşını maksimize etmek isteyenler için 8 altın kuralı sıralıyor:

  1. Prime esas kazancın yüksekliği maaşı doğrudan etkiler.
  2. Brüt maaşın asgari ücretin üzerinde olmasına özen gösterin.
  3. BAĞ-KUR'luysanız veya isteğe bağlı sigortalıysanız, primlerinizi mümkünse tavanından yatırın.
  4. İmkan varsa çift yerden sigortalı olun.
  5. Prim gün sayılarınızın her ay için 30 gün olduğundan emin olun ve hizmet dökümünüzü düzenli kontrol edin.
  6. Emeklilik planını erken yapın ve son 3.5 yılı iyi değerlendirin.
  7. Son 3.5 yılda SSK'lı olmak, BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlı.
  8. Emeklilik başvurusunda bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını doğru bildirin.

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