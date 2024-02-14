Herkesten daha fazla emekli maaşı alın! İşte o sır!

Öte yandan bu konuda uzman isimlerden Faruk Erdem, emeklilik planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıyor.
Emekli Maaşını Yükseltmenin Yolları
Faruk Erdem, emekli maaşlarının hesaplanma yöntemlerini ve maaşı nasıl yüksek alabileceğimizi detaylarıyla anlatıyor. Emekli maaşının hesaplanmasında sigortalı çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançların büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Erdem, asgari ücretten prim yatırmanın gelecekteki emekli maaşını düşüreceğini vurguluyor.
Emekli Maaşı Hesaplama Dönemleri ve Aylık Bağlama Oranı
Erdem, emekli maaşı hesaplamalarında üç farklı dönemin dikkate alındığını açıklıyor:
- 9 Eylül 1999 öncesi,
- 9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arası,
- 1 Ekim 2008 sonrası.
Her bir dönem için aylık bağlama oranının farklı olduğunu ve eski dönemde yüksek kazançla çalışanların daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.
Altın Kurallar
Faruk Erdem, emekli maaşını maksimize etmek isteyenler için 8 altın kuralı sıralıyor:
- Prime esas kazancın yüksekliği maaşı doğrudan etkiler.
- Brüt maaşın asgari ücretin üzerinde olmasına özen gösterin.
- BAĞ-KUR'luysanız veya isteğe bağlı sigortalıysanız, primlerinizi mümkünse tavanından yatırın.
- İmkan varsa çift yerden sigortalı olun.
- Prim gün sayılarınızın her ay için 30 gün olduğundan emin olun ve hizmet dökümünüzü düzenli kontrol edin.
- Emeklilik planını erken yapın ve son 3.5 yılı iyi değerlendirin.
- Son 3.5 yılda SSK'lı olmak, BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlı.
- Emeklilik başvurusunda bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını doğru bildirin.