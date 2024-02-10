Ödeme almayı bekleyen emekliye yeni açıklama! Emeklilere 12.500 TL ilave ödenek çıktı

Artış gösteren emekli maaşlarına paralel olarak, bankalar arasında emeklilere sunulan promosyon ödemeleri konusunda bir yarış başladı. Promosyon ödemeleri 12.500 TL'ye kadar çıkarken, Akbank emekliler için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.
Artış gösteren emekli maaşlarına paralel olarak, bankalar arasında emeklilere sunulan promosyon ödemeleri konusunda bir yarış başladı. Promosyon ödemeleri 12.500 TL'ye kadar çıkarken, Akbank emekliler için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.
Akbank, emeklilere yönelik olarak 3 yıllık sözleşme karşılığında 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu promosyon teklifinin detayları şu şekilde:
Promosyon Ödemesi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan alma taahhüdü ile 10 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabilecek.
Ek Ödeme Fırsatı: Emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para fırsatından da faydalanabilecek. Bu ek ödeme, Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için geçerli olacak. Her fatura talimatı için 400 TL, toplamda ise 2.500 TL chip-para verilecek.
Akbank'ın paylaştığı ödeme tablosuna göre, emekli maaş aralıkları ve karşılığında alınabilecek promosyon tutarları şöyle sıralanıyor:
Akbank'ın bu kampanyası, emekliler için önemli bir finansal destek ve ödül fırsatı sunuyor. Emekliler, Akbank ile iletişime geçerek kampanyadan yararlanabilirler.
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplamda 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu kampanya ile ING, emekli müşterilerine maaşlarını kendi bünyesine taşımaları karşılığında cömert bir teklif sunuyor.
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını bildiriyor. Bu teklif ile İş Bankası, emeklilerin maaşlarını daha avantajlı koşullarda alabilmeleri için cazip bir alternatif sunuyor.
Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganı ile emekli maaş müşterilerine yönelik olarak 9.000 TL'ye varan promosyon teklifinde bulunuyor. Banka, bu kampanyası ile emeklilere maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları halinde yüksek promosyon ödemeleri sunarak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.