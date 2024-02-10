PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Ödeme almayı bekleyen emekliye yeni açıklama! Emeklilere 12.500 TL ilave ödenek çıktı

Emekliler için maaş zamlarının ardından merakla beklenen bir diğer konu, maaş farklarının ne zaman ödeneceği ve bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri oldu. Emekli maaşlarına yapılan sürpriz zamlar, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için %49,25 oranında artış anlamına geliyor. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilirken, bankalar da emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde cömert teklifler sunmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 14:44 Güncelleme 10 Şubat 2024, 14:48
Ödeme almayı bekleyen emekliye yeni açıklama! Emeklilere 12.500 TL ilave ödenek çıktı

Artış gösteren emekli maaşlarına paralel olarak, bankalar arasında emeklilere sunulan promosyon ödemeleri konusunda bir yarış başladı. Promosyon ödemeleri 12.500 TL'ye kadar çıkarken, Akbank emekliler için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Akbank'tan Emeklilere Özel Promosyon Teklifi

Akbank, emeklilere yönelik olarak 3 yıllık sözleşme karşılığında 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu promosyon teklifinin detayları şu şekilde:

  • Promosyon Ödemesi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan alma taahhüdü ile 10 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabilecek.

  • Ek Ödeme Fırsatı: Emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para fırsatından da faydalanabilecek. Bu ek ödeme, Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için geçerli olacak. Her fatura talimatı için 400 TL, toplamda ise 2.500 TL chip-para verilecek.

Promosyon Ödeme Tablosu

Akbank'ın paylaştığı ödeme tablosuna göre, emekli maaş aralıkları ve karşılığında alınabilecek promosyon tutarları şöyle sıralanıyor:

  • 0 - 3.499 TL maaş alanlar için 3.000 TL + ek ödemelerle birlikte toplam 6.000 TL,
  • 3.500 TL - 7.499 TL maaş alanlar için 3.500 TL + ek ödemelerle birlikte toplam 7.000 TL,
  • 7.500 TL - 9.999 TL maaş alanlar için 4.500 TL + ek ödemelerle birlikte toplam 9.000 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 5.000 TL + ek ödemelerle birlikte toplam 10.000 TL.

Akbank'ın bu kampanyası, emekliler için önemli bir finansal destek ve ödül fırsatı sunuyor. Emekliler, Akbank ile iletişime geçerek kampanyadan yararlanabilirler.

ING'den Emeklilere Özel Promosyon

  • Kampanya: Maaşını ING'ye Taşı!
  • Promosyon Miktarı: Toplamda 15.000 TL'ye varan promosyon.

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplamda 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu kampanya ile ING, emekli müşterilerine maaşlarını kendi bünyesine taşımaları karşılığında cömert bir teklif sunuyor.

İş Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Fırsatı

  • Kampanya: Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!
  • Promosyon Miktarı: Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon.

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını bildiriyor. Bu teklif ile İş Bankası, emeklilerin maaşlarını daha avantajlı koşullarda alabilmeleri için cazip bir alternatif sunuyor.

Yapı Kredi'den Emeklilere Özel Promosyon

  • Kampanya: Şimdiki Emekliler Bir Başka!
  • Promosyon Miktarı: 9.000 TL'ye Varan Promosyon Yapı Kredi'de!

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganı ile emekli maaş müşterilerine yönelik olarak 9.000 TL'ye varan promosyon teklifinde bulunuyor. Banka, bu kampanyası ile emeklilere maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları halinde yüksek promosyon ödemeleri sunarak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
Murat Kurum’dan Olimpiyat hedefi: İstanbul’umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar
CHP’li belediyelerden Cumhur İttifakı hazımsızlığı! Turgut Altınok ve Murat Kurum’un afişlerini indirttiler
İsrail soykırımın bedelini ödüyor! Moody’s’den kredi darbesi: Notu düşürüldü
Adana’da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı
Kandil’in tavşanları! DEM Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismiyle neyi amaçladı? Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı deşifre oldu! Kağıt parçasından gazeteci ve milletvekili isimleri çıktı
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van’ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü
Galatasaray Başakşehir maçına kilitlendi! İşte Okan Buruk’un 11’i
Joe Biden bunadı mı? Demokratlar panikte! Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti: ABD basını ortaya çıkardı
Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
AK Parti bugün 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor! Hazırlıklar tamam sıra sahada
Takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya-Kandil-DEM üçgeninde ne oldu? Demirtaş stratejisi ne amaçlıyordu? A Haber ekranlarında çarpıcı analiz
SON DAKİKA