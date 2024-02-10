60 ay boyunca çalışmak yeterli oluyor: 43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar!

SGK'nın erken emeklilik koşulları, belli özel durumların varlığına bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle, çalışanın işe girişinin ardından maruz kaldığı bir hastalık, yaşadığı iş kazası ya da bu tür olayların sonucu olarak iş gücünde meydana gelen azalmalar, erken emeklilik için önemli kriterler arasında yer alıyor. Bireyin, iş gücünde yüzde 60 gibi belirgin bir kayıp yaşaması durumunda, SGK'nın sağladığı erken emeklilik avantajlarından faydalanabilmesi mümkün oluyor. Bu tür durumlar, genellikle "malulen emeklilik" kapsamında değerlendiriliyor.

Malulen Emeklilik Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.