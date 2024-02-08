43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar! 5 yıl boyunca çalışmak yeterli oluyor

Türkiye'de emeklilik, birçok çalışanın hayatındaki önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Ancak emeklilik koşulları ve süreçleri, çalışanların karşılaştığı durumlara göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belli şartlar altında bazı bireylere erken emeklilik hakkı tanıyor.

Malulen Emeklilik Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.