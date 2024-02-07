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5 yıl boyunca çalışmak lazım! 43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar!

Türkiye'de emeklilik, birçok çalışanın hayatındaki önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Ancak emeklilik koşulları ve süreçleri, çalışanların karşılaştığı durumlara göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belli şartlar altında bazı bireylere erken emeklilik hakkı tanıyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 15:08 Güncelleme 07 Şubat 2024, 15:08
5 yıl boyunca çalışmak lazım! 43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar!

SGK, erken emeklilik için öncelikle özel bir durumun varlığını şart koşuyor. Bu özel durumlar arasında çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir hastalık, iş kazası ya da bu tür olaylara bağlı olarak iş gücünde meydana gelen kayıplar bulunuyor. Eğer birey, yüzde 60 oranında bir iş gücü kaybına uğramışsa, SGK tarafından erken emeklilik haklarından yararlanması mümkün hale geliyor. Bu durum, "malulen emeklilik" olarak adlandırılıyor.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.

Emekli Maaşı ve Minimum Aylık

Malulen emeklilik yoluyla emekli olan bireylerin alacakları maaş miktarı, ödedikleri prim tutarlarına göre değişiklik gösterir. Eğer ödenen primler ortalama ücretin altında ise, SGK tarafından belirlenen en düşük emekli maaşı üzerinden emekli aylığı bağlanır. Ancak bu durumda dahi bireylerin, yasal olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alma hakları bulunuyor.

Malulen emekli olan bireyler, emekli maaşlarını kaybetmemek adına herhangi bir işte çalışamazlar. Eğer bu kişiler çalışırlarsa, maaşları kesilir ve daha önce yapılan ödemeler geri talep edilir. Ayrıca, malulen emeklilerin sağlık durumlarının periyodik olarak değerlendirilmesi için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor.

SGK'nın sunduğu bu erken emeklilik imkanı, bazı çalışanlar için hayatlarını değiştirebilecek bir fırsat sunarken, sürecin ve koşulların iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Erken emeklilik, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

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