5 yıl boyunca çalışmak lazım! 43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar!

SGK, erken emeklilik için öncelikle özel bir durumun varlığını şart koşuyor. Bu özel durumlar arasında çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir hastalık, iş kazası ya da bu tür olaylara bağlı olarak iş gücünde meydana gelen kayıplar bulunuyor. Eğer birey, yüzde 60 oranında bir iş gücü kaybına uğramışsa, SGK tarafından erken emeklilik haklarından yararlanması mümkün hale geliyor. Bu durum, "malulen emeklilik" olarak adlandırılıyor.
Malulen Emeklilik
Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.
Emekli Maaşı ve Minimum Aylık
Malulen emeklilik yoluyla emekli olan bireylerin alacakları maaş miktarı, ödedikleri prim tutarlarına göre değişiklik gösterir. Eğer ödenen primler ortalama ücretin altında ise, SGK tarafından belirlenen en düşük emekli maaşı üzerinden emekli aylığı bağlanır. Ancak bu durumda dahi bireylerin, yasal olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alma hakları bulunuyor.