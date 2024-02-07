5 yıl boyunca çalışmak lazım! 43, 44,45,46 yaşında emekli oluyorlar!

SGK, erken emeklilik için öncelikle özel bir durumun varlığını şart koşuyor. Bu özel durumlar arasında çalışanın işe başladıktan sonra geçirdiği bir hastalık, iş kazası ya da bu tür olaylara bağlı olarak iş gücünde meydana gelen kayıplar bulunuyor. Eğer birey, yüzde 60 oranında bir iş gücü kaybına uğramışsa, SGK tarafından erken emeklilik haklarından yararlanması mümkün hale geliyor. Bu durum, "malulen emeklilik" olarak adlandırılıyor.

Malulen Emeklilik Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sadece malul olmak yeterli değildir. Bu hakkı elde edebilmek için belli başlı prim ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor. Bu şartlara göre, malulen emekli olacak kişilerin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olmaları ve bu süre zarfında en az 5 yıl, toplamda ise 1800 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.