Dikkat zamanı var! E-devlet şifresi olan şimdi baksın paralar birikti haberiniz yok

Bu birikimler arasında, belirli bir süre içinde talep edilmeyen SGK ödemeleri gibi miktarlar bulunmakta olup, bu süre zarfında ilgili kuruma iade edilmektedir. Vatandaşların unutulan paralarını sorgulamaları ve talep etmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden düzenli aramalar yapmaları öneriliyor. Peki, e-Devlet üzerinden unutulan paralar nasıl sorgulanır, BES katkılarınız ve SGK bireysel ödemeleri hakkında bilgi nasıl edinilir?

e-Devlet Üzerinden BES Sorgulama Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan değişikliklerle birlikte, vatandaşlara sistemden çıkış yapabilme ve işveren tarafından yapılan zorunlu kesintileri geri alma konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. e-Devlet sistemi üzerinden Takasbank aracılığıyla BES hesabınızda biriken parayı sorgulamak mümkündür. Bunun için e-Devlet portalına giriş yaparak, arama kısmına "Takasbank" yazıp, ilgili sayfaya giderek adınıza birikmiş olan parayı kontrol edebilirsiniz.