Bu koşulu taşıyana şipşak ödeme var! Almayanın hakkı yanar! SGK’dan 112 gün için 49 bin 777 TL alabilirsiniz!

SGK tarafından vatandaşlara sunulan çeşitli yardımlar, bilgisizlik veya unutkanlık sebebiyle sıklıkla talep edilmiyor. Özellikle cenaze yardımı, yol yardımı, doğum yardımı gibi sosyal destekler, vatandaşların hak sahibi olduğu ancak almadığı önemli kalemler arasında yer alıyor. e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek bir sorgulama ile bu yardımların varlığı öğrenilebilir ve gerekli adımlar atılarak geri alınabilir.

70 Bin 345 Lirayı Geçecek 2024 yılında da devam eden sosyal destekler kapsamında, doğum yapan çalışan annelere yönelik süt ve emzirme yardımı, doğum yardımı, kreş desteği ve yarı zamanlı çalışma imkanı gibi önemli katkılar sunulacak. Tek bir çocuk için sağlanan 112 günlük doğum izni süresince verilecek olan ücret, 49 bin 777 lira olarak belirlenmişken, emzirme yardımı ile birlikte toplamda elde edilecek tutar 70 bin 345 lirayı aşacak.