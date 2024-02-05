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Bu koşulu taşıyana şipşak ödeme var! Almayanın hakkı yanar! SGK'dan 112 gün için 49 bin 777 TL alabilirsiniz!

Milyonlarca vatandaşın farkında olmadan hak sahibi olduğu ancak almadığı paralar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi devlet kurumlarında beklemekte. Cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim yardımları gibi çeşitli sosyal yardım kalemleri altında toplanan bu ödemeler, hak sahipleri tarafından talep edilmediğinde ilgili kurumlar nezdinde birikmekte. Peki, vatandaşlar devlet tarafından kendilerine sunulan bu yardımları nasıl geri alabilir? SGK üzerinden yapılan ödemeler ve unutulan paraların sorgulanması hakkında bilgilendirme yapalım.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:24 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:24
Bu koşulu taşıyana şipşak ödeme var! Almayanın hakkı yanar! SGK’dan 112 gün için 49 bin 777 TL alabilirsiniz!

SGK tarafından vatandaşlara sunulan çeşitli yardımlar, bilgisizlik veya unutkanlık sebebiyle sıklıkla talep edilmiyor. Özellikle cenaze yardımı, yol yardımı, doğum yardımı gibi sosyal destekler, vatandaşların hak sahibi olduğu ancak almadığı önemli kalemler arasında yer alıyor. e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek bir sorgulama ile bu yardımların varlığı öğrenilebilir ve gerekli adımlar atılarak geri alınabilir.

70 Bin 345 Lirayı Geçecek

2024 yılında da devam eden sosyal destekler kapsamında, doğum yapan çalışan annelere yönelik süt ve emzirme yardımı, doğum yardımı, kreş desteği ve yarı zamanlı çalışma imkanı gibi önemli katkılar sunulacak. Tek bir çocuk için sağlanan 112 günlük doğum izni süresince verilecek olan ücret, 49 bin 777 lira olarak belirlenmişken, emzirme yardımı ile birlikte toplamda elde edilecek tutar 70 bin 345 lirayı aşacak.

SSK kapsamında çalışan kadınlara, doğum yapmaları halinde sağlanan iş göremezlik ödemesi, doğum yardımı olarak adlandırılmaktadır. Bu destekten faydalanabilmek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün boyunca sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Doğum izni başlamadan işten ayrılan kadınlar, bu ödemeden yararlanamazlar. Bu desteğin devamlılığı için, sigortalılık durumunun sürmesi ve rapor süresince çalışılmaması şarttır. İş göremezlik ve rapor ödemesi, doğum öncesi ve sonrası toplamda kullanılan 112 günlük izin süresi dikkate alınarak hesaplanır. Çoklu doğum yapılması durumunda bu süreye ek olarak 2 hafta daha eklenir.

SGK Unutulan Para Sorgulaması

SGK tarafından yapılan ödemelerin birçoğu, vatandaşların bilgisi dışında hesaplarda birikmekte. Bu birikmiş ödemeleri öğrenmek için e-Devlet platformu üzerinden "SGK şahıs ödeme sorgulama" işlemi yapılabilmektedir. Bu sorgulama sayesinde, adınıza yatırılan ancak henüz çekmediğiniz her türlü sosyal yardım veya ödeme görüntülenebilir.

e-Devlet Üzerinden Unutulan Paraları Sorgulama

e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak, "SGK şahıs ödeme sorgulama" bölümünden, size ait olup unutulan ya da bilinmeyen paraları kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulama ile adınıza yatırılan ancak alınmayan tüm ödemeleri öğrenebilir ve nasıl tahsil edeceğinize dair yönlendirmeler alabilirsiniz.

Devlet Tarafından Sunulan Bilinmeyen Destekler

  • Süt Parası Ödemesi: Yeni doğum yapan annelere sunulan maddi destek.
  • Çeyiz Destek Ödemesi: Evlenen bireylere sağlanan ekonomik yardım.
  • Kreş Yardımı Ödemesi: Çocukları kreşe giden ailelere sunulan mali destek.
  • İş Göremezlik Ödemesi: Hastalık veya kaza sonucu çalışamaz hale gelen sigortalılara yapılan ödemeler.
  • Eğitim Desteği: Eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik yardımlar.
  • Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi: Yeterli prim gün sayısına ulaşamayanların yararlanabileceği destek.
  • Doğum İzni Ödemesi: Doğum izni süresince annelere sağlanan maddi destek.
  • Cenaze Yardım Ödemesi: Vefat eden sigortalılar için ailelerine yapılan mali yardım.

e-Devlet'ten Unutulan Para Sorgulama Yöntemi

  1. e-Devlet'e Giriş Yapın: İlk adım olarak, internet tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini yazarak e-Devlet kapısına erişin. Bu platform, devlet tarafından sunulan çeşitli hizmetlere kolayca erişim sağlar.

  2. Giriş Bilgilerinizle Oturum Açın: e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla oturum açın. Eğer henüz bir e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden alabileceğiniz bir şifre ile kayıt olabilirsiniz.

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