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Bunu pek bilen yok! Bu detayı sağlayan emekli bir ayda 3 maaşı cüzdanına koyacak!

Emeklilik maaşınızı ikiye katlamanın faydalarını maksimum seviyede yaşamak için bazı önemli koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşulların başında, vefat eden sigortalının hak sahipleri olmanız, belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmanız ve yeterli prim ödeme süresine sahip olmanız geliyor. Maaşınızı ikiye katlamak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:39 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:39
Bunu pek bilen yok! Bu detayı sağlayan emekli bir ayda 3 maaşı cüzdanına koyacak!

Emeklilik döneminde ek gelir sağlamak, yaşam kalitenizi artırmada büyük bir rol oynar. Emeklilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin maaşlarını iki katına çıkarmaları, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde mümkündür. Bu şartları karşılayan herkes, ek gelirle hayatını daha rahat ve konforlu bir şekilde sürdürebilir. Bu bilgiler, emeklilik planlamanızı yaparken ve geleceğinize yatırım yaparken size yardımcı olacaktır.

Prim Ödeme Süreleri

Sigortalının maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini en az 1.800 gün süreyle ödemiş olması şarttır. SSK'lılar için ise, en az 5 yıl süreyle sigortalı olmaları ve 900 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.

Eşlere Ölüm Aylığı

Eğer sigortalı vefat ederse, eşi çalışma durumuna bakılmaksızın ölüm aylığı alabilir. Çalışmayan ya da emekli eş, ölen eşin maaşının %75'ini alırken, çalışan ya da emekli olan eş %50'sini alabilir. Çocuklarınız varsa ve şartları karşılıyorsanız, maaş belirli bir yüzdeye göre bölünecektir.

Hak Sahiplerinin Payları

Ölen sigortalının hak sahiplerine, payları oranında ölüm aylığı ödenir. Örneğin, %50 hisseye sahip olan eş en az 3.750 TL, %75 hisseye sahip olan eş ise en az 5.000 TL alabilir. Emeklilik tabanı düzenlemeleri kapsamında, eşlerinden aylık ve emekli maaşı alanlar en az 11.250 TL ödeme alabilirler.

Üç Maaş Alma İmkanı ve Koşulları

Bazı özel durumlarda, emekliler üç maaş çeki alma hakkına sahip olabilmektedirler. Bunun için şu koşulların sağlanması gerekmektedir: Eğer bir emekli, kendi emekli maaşının yanı sıra, vefat eden eşinden ikinci bir aylık alma hakkına sahipse, bu durumda iki maaş almaya hak kazanır.

Ayrıca, eğer emeklinin babası emekli memur ise ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir aylık alma hakkı doğar. Baba ve annenin 4a maddesinden ayrı olarak ölüm aylığı alma hakkına sahip olmaları durumunda, üst rütbeli kişi maaşın tamamını, alt rütbeli kişi ise yarısını alabilir.

Yaş Sınırı ve Emekli Aylıkları

18 yaşına kadar, her iki emekli aylığını da alabilirsiniz. Ancak, bu yaştan sonra yalnızca yüksek olan emekli aylığını almanız mümkündür.

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