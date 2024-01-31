Bunu pek bilen yok! Bu detayı sağlayan emekli bir ayda 3 maaşı cüzdanına koyacak!

Emeklilik döneminde ek gelir sağlamak, yaşam kalitenizi artırmada büyük bir rol oynar. Emeklilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin maaşlarını iki katına çıkarmaları, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde mümkündür. Bu şartları karşılayan herkes, ek gelirle hayatını daha rahat ve konforlu bir şekilde sürdürebilir. Bu bilgiler, emeklilik planlamanızı yaparken ve geleceğinize yatırım yaparken size yardımcı olacaktır.
Prim Ödeme Süreleri
Sigortalının maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini en az 1.800 gün süreyle ödemiş olması şarttır. SSK'lılar için ise, en az 5 yıl süreyle sigortalı olmaları ve 900 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.
Eşlere Ölüm Aylığı
Eğer sigortalı vefat ederse, eşi çalışma durumuna bakılmaksızın ölüm aylığı alabilir. Çalışmayan ya da emekli eş, ölen eşin maaşının %75'ini alırken, çalışan ya da emekli olan eş %50'sini alabilir. Çocuklarınız varsa ve şartları karşılıyorsanız, maaş belirli bir yüzdeye göre bölünecektir.