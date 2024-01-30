Çoğu kişi 3.385 TL alabileceğini bilmiyor: 5 sene içerisinde paranızı almazsanız belediye alıyor!

Cenaze Ödeneğinin Miktarı Cenaze ödeneği, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenir.

2024 yılı için cenaze ödeneği miktarı 3.385 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze Ödeneği Hakkında Bilinmeyenler Cenaze ödeneği, çoğu kişi tarafından bilinmediği için yararlanılamayan bir hak olarak dikkat çekmektedir. Bu ödenek, gerçek ya da tüzel kişilere, belediyelere de ödenebilir. Ancak, öncelikle ölen sigortalının yakınlarına verilmesi gerekmektedir.

Ödeme, SGK'ya bizzat yapılan başvuru ile talep edilmelidir. 2023 yılında 2.054 TL olarak ödenen cenaze ödeneği, 2024 yılı için 3.385 TL'ye yükseltilmiştir.

Cenaze ödeneği hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru süreci hakkında daha fazla öğrenmek isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Bu ödenek, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları için önemli bir maddi destek sağlamaktadır.