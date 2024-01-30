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Çoğu kişi 3.385 TL alabileceğini bilmiyor: 5 sene içerisinde paranızı almazsanız belediye alıyor!

2024 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı destekler arasında cenaze ödeneği de yer almakta. Bu ödeme, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına sağlanan, pek çok kişinin yeterince farkında olmadığı bir mali destektir. Bu ödeme, cenaze masraflarını karşılamak için tek seferlik olarak verilen bir yardımdır ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenen bir miktarı içerir.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:40 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:40
Çoğu kişi 3.385 TL alabileceğini bilmiyor: 5 sene içerisinde paranızı almazsanız belediye alıyor!

2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan cenaze ödeneği, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına sağlanan önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeme, cenaze masraflarının karşılanması amacıyla verilen tek seferlik bir destektir ve birçok kişi tarafından bilinmemektedir. İşte cenaze ödeneği hakkında bilinmesi gerekenler...

Cenaze Ödeneği Kimlere Verilir?

  • Sigortalı olarak çalışan ve hayatını kaybeden bireylerin yakınları, cenaze yardımından faydalanabilir.
  • Meslek hastalığı veya iş kazası sonucu vefat edenlerin yakınları da bu ödeneği alabilir.
  • Malullük veya yaşlılık aylığı alırken vefat eden kişilerin yakınlarına ödenir.
  • En az 360 günlük malullük ve yaşlılık primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
  • Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  • Başvuru yapacak kişinin kimlik belgesi ve hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesi gereklidir.
  • Muhtarlıktan alınan imzalı belge de başvuru için önemlidir.

Cenaze Ödeneğinin Miktarı

  • Cenaze ödeneği, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenir.
  • 2024 yılı için cenaze ödeneği miktarı 3.385 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze Ödeneği Hakkında Bilinmeyenler

Cenaze ödeneği, çoğu kişi tarafından bilinmediği için yararlanılamayan bir hak olarak dikkat çekmektedir.

Bu ödenek, gerçek ya da tüzel kişilere, belediyelere de ödenebilir. Ancak, öncelikle ölen sigortalının yakınlarına verilmesi gerekmektedir.

Ödeme, SGK'ya bizzat yapılan başvuru ile talep edilmelidir.

2023 yılında 2.054 TL olarak ödenen cenaze ödeneği, 2024 yılı için 3.385 TL'ye yükseltilmiştir.

Cenaze ödeneği hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru süreci hakkında daha fazla öğrenmek isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Bu ödenek, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları için önemli bir maddi destek sağlamaktadır.

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