SGK emeklilik yaşınızı şak diye indiriyor! Erken emeklilikte formüller açıklandı

Malulen emeklilik, SGK sisteminde en çok bilinen erken emeklilik türüdür. Bu sistemde, iş gücü kaybı yaşayan ve çalışmaya devam etmesi kişiye zor gelen durumlarda erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Malulen emeklilik için gereken şartlar 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 1800 gün prim ödemesidir. Eğer bu koşullar yerine getirilirse ve SGK'nın sağlık kurulundan iş gücü kaybı nedeniyle malulen emeklilik gerektiği kararı çıkarsa, çalışan bu haktan yararlanabiliyor. Genellikle hastalık veya kaza sonucu oluşan durumlar için bu hak tanınıyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Özel Emeklilik İmkanı SGK, bir başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan annelere özel bir emeklilik imkanı sunuyor. Bu durumda olan anneler için emeklilik yaşı indirimi ve prim desteği sağlanmaktadır. Çalışan annenin toplam prim gün sayısının %25'i kadar ek prim desteği verilerek bu prim, toplam prim gün sayısına ekleniyor. Buna ek olarak, eklenen prim gün sayısı kadar emeklilik yaşı düşüyor.