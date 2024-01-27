Erken emeklilik onayı geldi! O kişiler hemen SGK’ya başvursun

Erken emeklilik, kişilerin resmi emeklilik yaşını beklemeksizin emekli maaşı almaya başlamalarını sağlayan bir haktır. Türkiye'de EYT olarak bilinen bu fırsat, uzun süredir tartışma konusu olmuş ve birçok kişi tarafından bekleniyor.
Erken emeklilik, kişilerin resmi emeklilik yaşını beklemeksizin emekli maaşı almaya başlamalarını sağlayan bir haktır. Türkiye'de EYT olarak bilinen bu fırsat, uzun süredir tartışma konusu olmuş ve birçok kişi tarafından bekleniyor.
Ancak, bazı Bağ-Kur sigortalıları, prim eksikliği nedeniyle mağdur olmuşlardı. 2024 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitlemesi geliyor. Bu düzenleme sayesinde, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kurmuş olan milyonlarca kişi için umut doğuyor.
SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının prim eşitlemesi ile birlikte, Bağ-Kur sigortalılarının 9.000 günlük prim şartı SSK ile eşitlenerek 7.200 güne indirilecek. Ayrıca, 1.800 günlük prim indirimi de bu düzenleme ile birlikte devreye girecek. Bu nedenle, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kuran Bağ-Kur sigortalıları erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak.
Bağ-Kur prim indirimi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık, prim indirimi düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçeceğini duyurdu. Torba yasa düzenlemesi meclise geldikten sonra, prim indirimi de genel kurula sunulacak ve oylamadan geçmesi bekleniyor.
Yapılan düzenleme ile birlikte yaklaşık 1.6 milyon vatandaş erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Bu düzenleme, küçük esnafları da kapsayacak ve kuaförlerden marangozlara kadar birçok esnaf bu fırsattan yararlanabilecek.