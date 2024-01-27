Erken emeklilik onayı geldi! O kişiler hemen SGK’ya başvursun

Erken emeklilik, kişilerin resmi emeklilik yaşını beklemeksizin emekli maaşı almaya başlamalarını sağlayan bir haktır. Türkiye'de EYT olarak bilinen bu fırsat, uzun süredir tartışma konusu olmuş ve birçok kişi tarafından bekleniyor.

Bağ-Kur Prim Eşitlemesi Ancak, bazı Bağ-Kur sigortalıları, prim eksikliği nedeniyle mağdur olmuşlardı. 2024 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitlemesi geliyor. Bu düzenleme sayesinde, prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hayali kurmuş olan milyonlarca kişi için umut doğuyor.