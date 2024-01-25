SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

2024 Ocak zammı 4A-4B ve 4C'li emekli kök maaş hesaplama e devlet ekranı

Son dönemde, Türkiye genelinde milyonlarca Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Emekli maaşlarına yapılan zamlar, yapılan son iyileştirmelerle beraber büyük bir artış gösterdi. Bu anlamda vatandaşlar 4A-4B ve 4C emekli kök maaş hesaplama e devlet ekranını merak ediyor. İşte, emekli maaşlarına yapılan bu zamlar ve yeni düzenlemelerle ilgili tüm detaylar:

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 14:53 Güncelleme 25 Ocak 2024, 14:53
2024 Ocak zammı 4A-4B ve 4C’li emekli kök maaş hesaplama e devlet ekranı

Emekliler, maaşlarındaki zamlı tutarları öğrenmek için e-Devlet platformu üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünü kullanabilirler. Bu bölüm, kök maaş ve ek ödemelerin hesaplanmasında kolaylık sağlayacak. Bu yeni düzenlemeler ve yapılan zamlar, emekliler tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Emekliler, maaşlarında meydana gelen bu artış ve iyileştirmeler sayesinde daha rahat bir yaşam sürdürebilecekler. Bu gelişmeler, emeklilik sisteminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve milyonlarca emekli vatandaş için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Emekli Maaşlarına Yapılan Zam Oranları

Yapılan son açıklamalara göre, 6 aylık enflasyon zammı oranı yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu artış, emekli maaşlarının önemli ölçüde artmasına yol açtı. Emekliler, bu oranın artırılmasıyla maaşlarında hissedilir bir iyileşme bekliyorlar.

Zam Uygulama Alanları

Bu yeni zam oranı, emekli maaşlarının kök tutarlarına uygulanacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaşlarına yapılacak bu zamdan faydalanacak. Bu sayede, emeklilerin maaşlarında gözle görülür bir artış sağlanacak.

Maaş Farklarının Ödenmesi

Yapılan bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak olan zamların farkları, kısa süre içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu, emekliler için maddi bir rahatlama anlamına geliyor.

Maaş Ödeme Tarihleri

Yeni düzenleme sonrası, SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 25'i arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'inden itibaren alacaklar. Bu süreçte, yapılan zamlar ve ek ödemeler maaşlara yansıtılacak.

Emekli Kök Maaş Ne Demek?

Emekli kök maaş, bir emeklinin alacağı aylık maaşın temelini oluşturan başlangıç tutarını ifade eder. Bu maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca elde ettiği ortalama kazançlara ve hizmet süresine göre hesaplanır. Emekli kök maaşı, ek ödemeler, zam oranları ve diğer gelir artışları dışında kalan, emeklinin temel alacağı maaştır.

Kısacası, emekli kök maaşı, emeklilik hesaplamalarının başlangıç noktasıdır ve üzerine çeşitli eklemeler yapılarak emeklinin toplamda alacağı aylık maaş belirlenir. Bu eklemeler arasında enflasyon zamları, yaşam maliyeti artışları ve diğer özel durumlara bağlı ödemeler yer alabilir. Her emekli için kök maaş, kişinin kendi çalışma ve sigorta geçmişine göre farklılık gösterir.

2024 Ocak zammı 4A-4B ve 4C emekli kök maaş hesaplama e devlet ekranı

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr’ye konuştu: Geliyoruz!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı
HangiKredi
SON DAKİKA