TC. kimlik no ile SGK 4A hizmet dökümü sorgulama ekranı: SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesi ve yeni bir yaşam evresine geçiş olarak her çalışan için hayati bir süreçtir. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri, emeklilik haklarını kazanabilmek için gereken prim günlerinin tamamlanmasıdır. Bu noktada, 4A hizmet dökümü büyük bir önem taşır. Bu belge, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan bireylerin ödediği prim günlerini, ödenen prim tutarlarını ve sigortalılık durumlarını detaylandırır. Günümüz teknoloji imkanları sayesinde, 4A hizmet dökümüne erişim artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede çalışanlar, emeklilik sürecinde nerede olduklarını kolaylıkla takip edebilirler.