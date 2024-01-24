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TC. kimlik no ile SGK 4A hizmet dökümü sorgulama ekranı: SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?

Emeklilik sürecinizin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için sigorta bilgilerinizi doğru ve güvenilir bir şekilde takip etmeniz gerekmektedir. Bu amaçla 4A hizmet dökümü sorgulamasını kullanarak kolayca sigorta bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:01
TC. kimlik no ile SGK 4A hizmet dökümü sorgulama ekranı: SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?

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Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesi ve yeni bir yaşam evresine geçiş olarak her çalışan için hayati bir süreçtir. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri, emeklilik haklarını kazanabilmek için gereken prim günlerinin tamamlanmasıdır. Bu noktada, 4A hizmet dökümü büyük bir önem taşır. Bu belge, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan bireylerin ödediği prim günlerini, ödenen prim tutarlarını ve sigortalılık durumlarını detaylandırır. Günümüz teknoloji imkanları sayesinde, 4A hizmet dökümüne erişim artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede çalışanlar, emeklilik sürecinde nerede olduklarını kolaylıkla takip edebilirler.

SGK Hizmet Dökümü Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Eğer e-Devlet şifreniz yoksa dahi 4A hizmet dökümü sorgulamasını TC kimlik numaranızla rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Adım 1: Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi olan www.e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın.

Adım 2: Ana sayfadaki "Vatandaşlık" başlığı altındaki butona tıklayın.

Adım 3: Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" butonuna tıklayın. Hangi sigorta kolunda olduğunuzdan emin olun ve 4A işlem kolunu seçin.

Adım 4: Sistem sizden TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusun kayıtlı olduğu il ve doğum tarihi gibi bilgiler isteyecektir.

Adım 5: İstenilen bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra "Sorgulama" butonuna tıklayarak SGK hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz.

SGK Üzerinden Sorgulama İşlemi ve Resmi Evrak Kullanımı

SGK hizmet dökümünü sorgulama işlemi ile elde edeceğiniz belge, sadece bilgi edinme amacıyla kullanılabilir. Bu belge resmi bir evrak olarak geçerli değildir. Ancak, resmi işlemleriniz için kullanmak isterseniz e-Devlet üzerinden alacağınız 4A hizmet dökümünü resmi evrak olarak kullanabilirsiniz. Bunun için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden temin edebilir ve ardından giriş yaparak belgenizi yazdırabilirsiniz.

4A hizmet dökümü sorgulama işlemi sayesinde emeklilik sürecinizle ilgili önemli bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teknolojinin sunduğu bu kolaylık sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmenize gerek kalmadan, bilgilerinizi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Eğer resmi evrak olarak kullanmak isterseniz, e-Devlet üzerinden aldığınız belgeyi kullanarak işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, emeklilik planlarınızı doğru bir şekilde yapmak için sigorta bilgilerinizi düzenli olarak takip etmek oldukça önemlidir.

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