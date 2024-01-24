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SSK emekli zam haberleri son dakika: Emekli maaşlarına kaç para zam oldu? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Türkiye'deki SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artış, emeklilere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Yeni yasa çıktıktan sonra, ek zam farklarının 1 hafta içinde ödenmesi planlanıyor. Peki, bu zam nasıl hesaplanacak ve emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İşte bu soruların cevapları ve detaylar.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:45 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:45
SSK emekli zam haberleri son dakika: Emekli maaşlarına kaç para zam oldu? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Bu zam oranındaki artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir mali destek sağlıyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek ödemeler, yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak.

Zam Oranındaki Artış ve Etkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam, ocak ayı itibarıyla yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu artış, emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme sağlamayı hedefliyor.

Zam Farklarının Hesaplanması ve Ödenmesi

Ek zam düzenlemesi, ocak ayı maaş ödeme dönemine yetişmediği için, emeklilerin maaşlarına yüzde 37.57 oranında zam yansıtıldı. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde, aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılacak ve ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı, maaş gününde hesaba yatırılan tutardan çıkarılacak ve oluşan ek zam farkı ödenecek.

Örnek Hesaplamalar ve Beklenen Farklar

Örnek hesaplamalar, emeklilerin alacakları ek zam farklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin, aralık ayında 4.496,95 TL kök aylığı olan bir emeklinin, yüzde 49.25 zamla 6.711,70 TL'ye çıkacak kök aylığına ek olarak, yüzde 5 oranında ek ödeme eklenerek, toplamda 7.047,28 TL alması bekleniyor. Bu durumda, emeklinin alması gereken 10.000 TL ile ödenen 7.500 TL arasındaki fark olan 2.500 TL, ek zam farkı olarak ödenecek.

En Düşük ve En Yüksek Kök Aylıklar

2023'ün ikinci yarısında en düşük kök aylık olarak belirlenen 6 bin 820 lira 84 kuruş, yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak ve emeklilere 796,67 lira ek zam farkı verilecek. Ayrıca, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar için en düşük kök aylık yüzde 49.25 artışla 7 bin 47 lira 28 kuruş olacak ve bu durumda emekliler her ay 3 bin 266 lira 72 kuruşluk '5510 Ek 19' ödemesiyle 10 bin liraya tamamlanacak.

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Emekliler Ne Kadar Ek Zam Farkı Alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2024'te yapılan zam oranı artışı, maaşlarda önemli bir fark yaratacak. İşte farklı maaş seviyeleri için hesaplanan ek zam farkları:

  1. Aralık Maaşı 7.500,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 10.317,75 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.193,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 876,00 TL

  2. Aralık Maaşı 7.600,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 10.455,32 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.343,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 887,68 TL

  3. Aralık Maaşı 7.700,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 10.592,89 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.492,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 899,36 TL

  4. Aralık Maaşı 7.800,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 10.730,46 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.641,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 911,04 TL

  5. Aralık Maaşı 7.900,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 10.868,03 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.790,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 922,72 TL

  6. Aralık Maaşı 8.000,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.005,60 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 11.940,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 934,40 TL

  7. Aralık Maaşı 8.100,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.143,17 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.089,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 946,08 TL

  8. Aralık Maaşı 8.200,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.280,74 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.238,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 957,76 TL

  9. Aralık Maaşı 8.300,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.418,31 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.387,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 969,44 TL

  10. Aralık Maaşı 8.400,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.555,88 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.537,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 981,12 TL

  11. Aralık Maaşı 8.500,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.693,45 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.686,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 992,80 TL

  12. Aralık Maaşı 8.600,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.831,02 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.835,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.004,48 TL

  13. Aralık Maaşı 8.700,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 11.968,59 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 12.984,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.016,16 TL

  14. Aralık Maaşı 8.800,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.106,16 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.134,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.027,84 TL

  15. Aralık Maaşı 8.900,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.243,73 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.283,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.039,52 TL

  16. Aralık Maaşı 9.000,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.381,30 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.432,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.051,20 TL

  17. Aralık Maaşı 9.050,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.450,09 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.507,13 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.057,04 TL

  18. Aralık Maaşı 9.100,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.518,87 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.581,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.062,88 TL

  19. Aralık Maaşı 9.200,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.656,44 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.731,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.074,56 TL

  20. Aralık Maaşı 9.300,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.794,01 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 13.880,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.086,24 TL

  21. Aralık Maaşı 9.400,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 12.931,58 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.029,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.097,92 TL

  22. Aralık Maaşı 9.500,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 13.069,15 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.178,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.109,60 TL

  23. Aralık Maaşı 9.600,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 13.206,72 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.328,00 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.121,28 TL

  24. Aralık Maaşı 9.700,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 13.344,29 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.477,25 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.132,96 TL

  25. Aralık Maaşı 9.800,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 13.481,86 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.626,50 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.144,64 TL

  26. Aralık Maaşı 9.900,00 TL

    • %37.57 Zamlı Maaş: 13.619,43 TL
    • %49.25 Zamlı Maaş: 14.775,75 TL
    • Ek Zam Farkı: 1.156,32 TL

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