SSK emekli zam haberleri son dakika: Emekli maaşlarına kaç para zam oldu? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Örnek hesaplamalar, emeklilerin alacakları ek zam farklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin, aralık ayında 4.496,95 TL kök aylığı olan bir emeklinin, yüzde 49.25 zamla 6.711,70 TL'ye çıkacak kök aylığına ek olarak, yüzde 5 oranında ek ödeme eklenerek, toplamda 7.047,28 TL alması bekleniyor. Bu durumda, emeklinin alması gereken 10.000 TL ile ödenen 7.500 TL arasındaki fark olan 2.500 TL, ek zam farkı olarak ödenecek.

En Düşük ve En Yüksek Kök Aylıklar

2023'ün ikinci yarısında en düşük kök aylık olarak belirlenen 6 bin 820 lira 84 kuruş, yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak ve emeklilere 796,67 lira ek zam farkı verilecek. Ayrıca, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar için en düşük kök aylık yüzde 49.25 artışla 7 bin 47 lira 28 kuruş olacak ve bu durumda emekliler her ay 3 bin 266 lira 72 kuruşluk '5510 Ek 19' ödemesiyle 10 bin liraya tamamlanacak.

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