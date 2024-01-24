SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini yeniledi: Yaş şartı olmadan erken emeklilik var

Malulen emeklilik, bazı koşulların karşılanması halinde mümkün olabilir. Bu koşullar arasında, vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması yer alır. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak iş görememezlik raporu ve en az %60 iş gücü kaybını kanıtlayan belgeler gereklidir.