SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini yeniledi: Yaş şartı olmadan erken emeklilik var

SGK malulen emekli eden hastalıklar listesi
5510 sayılı kanun kapsamında, 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı sigortalıları için malulen emeklilik hakkı, birtakım sağlık koşullarına bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu hak, meslek hastalığı veya iş kazası gibi durumlar sonucunda, çalışanın meslekteki kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiği veya görevini yerine getiremeyecek duruma düştüğünün sağlık raporu ile belgelenmesi durumunda geçerli olmaktadır.
Malulen emekliliğe yol açan hastalıklar listesi, geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu hastalıklar, hayatın çeşitli evrelerinde ortaya çıkabilen ve bireylerin çalışma yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilen sağlık sorunlarından oluşmaktadır. İşte bu hastalıkların bir listesi:
- Kanser: Çeşitli türleriyle birlikte, kanser hastalığı malulen emekliliğin en yaygın sebeplerinden biridir.
- Multiple Skleroz (MS): Sinir sistemini etkileyen ve kişinin günlük hayatını zorlaştıran bu hastalık da malulen emeklilik için geçerli nedenler arasında yer alır.
- Akciğer Nakli: Akciğerlerin fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle yapılan nakiller, malulen emeklilik için geçerli bir durum oluşturabilir.
- Şizofreni: Günlük işlevsellik üzerinde ciddi etkileri olan bu mental sağlık sorunu, malulen emekliliğe neden olabilir.
- Parkinson Hastalığı: Motor fonksiyonların kaybıyla karakterize bu hastalık, çalışma kapasitesini önemli ölçüde azaltabilir.
- AIDS: İmmün sistemi zayıflatan bu ciddi sağlık problemi, malulen emeklilik için kabul edilen hastalıklardan biridir.