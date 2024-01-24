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SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini yeniledi: Yaş şartı olmadan erken emeklilik var

4A statüsünde çalışan bireyler için iş gücü kaybı, hayatın beklenmedik dönemeçlerinde karşımıza çıkabilir. Bu durum, tek bir hastalık nedeniyle oluşabileceği gibi, birden fazla hastalığın birleşimi sonucunda da meydana gelebilir. Çalışanların sağlık durumları, çalışma kapasitelerini olumsuz etkilediğinde, emeklilik hakları devreye girer. Bu aşamada, sağlık kurulu raporları ve doktor belgeleri, işten ayrılma ve emeklilik süreçlerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:52 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:59
SGK malulen emekli eden hastalıklar listesini yeniledi: Yaş şartı olmadan erken emeklilik var

Malulen emeklilik, bazı koşulların karşılanması halinde mümkün olabilir. Bu koşullar arasında, vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması yer alır. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak iş görememezlik raporu ve en az %60 iş gücü kaybını kanıtlayan belgeler gereklidir.

Malulen emeklilik, bazı koşulların karşılanması halinde mümkün olabilir. Bu koşullar arasında, vatandaşın en az 10 yıl sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması yer alır. Ayrıca, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak iş görememezlik raporu ve en az %60 iş gücü kaybını kanıtlayan belgeler gereklidir.

Malulen emeklilik koşullarını karşılamak için şu adımlar gerekir:

  • Sigortalılık Süresi: En az 10 yıl sigortalılık gereklidir.
  • Prim Ödeme: En az 1800 gün prim ödemiş olmak şarttır.
  • İş Gücü Kaybı Oranı: İş görememezlik raporuyla %60 ve üzeri iş gücü kaybı belgelenmelidir.
  • Hastalık Durumu: Çalışanın sağlık durumu, birden fazla hastalıkla ilgili tıbbi raporlarla desteklenmelidir.
  • Çalışma Statüsü: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsündeki kişilerin farklı şartları karşılaması gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

  1. İlk adım olarak, kişinin hastaneden iş görememezlik raporu alması gerekir.
  2. İş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğunu belgeleyen raporlar toplanmalıdır.
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılmalıdır.
  4. İlgili belgelerle birlikte başvuru yapılmalı ve SGK'nın talep ettiği ek belgeler sağlanmalıdır.
  5. Başvuru sonuçlandığında ve emeklilik hakkı onaylandığında, malulen emeklilik maaşı alınabilir.

SGK malulen emekli eden hastalıklar listesi

5510 sayılı kanun kapsamında, 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı sigortalıları için malulen emeklilik hakkı, birtakım sağlık koşullarına bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu hak, meslek hastalığı veya iş kazası gibi durumlar sonucunda, çalışanın meslekteki kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiği veya görevini yerine getiremeyecek duruma düştüğünün sağlık raporu ile belgelenmesi durumunda geçerli olmaktadır.

Malulen emekliliğe yol açan hastalıklar listesi, geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu hastalıklar, hayatın çeşitli evrelerinde ortaya çıkabilen ve bireylerin çalışma yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilen sağlık sorunlarından oluşmaktadır. İşte bu hastalıkların bir listesi:

  • Kanser: Çeşitli türleriyle birlikte, kanser hastalığı malulen emekliliğin en yaygın sebeplerinden biridir.
  • Multiple Skleroz (MS): Sinir sistemini etkileyen ve kişinin günlük hayatını zorlaştıran bu hastalık da malulen emeklilik için geçerli nedenler arasında yer alır.
  • Akciğer Nakli: Akciğerlerin fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle yapılan nakiller, malulen emeklilik için geçerli bir durum oluşturabilir.
  • Şizofreni: Günlük işlevsellik üzerinde ciddi etkileri olan bu mental sağlık sorunu, malulen emekliliğe neden olabilir.
  • Parkinson Hastalığı: Motor fonksiyonların kaybıyla karakterize bu hastalık, çalışma kapasitesini önemli ölçüde azaltabilir.
  • AIDS: İmmün sistemi zayıflatan bu ciddi sağlık problemi, malulen emeklilik için kabul edilen hastalıklardan biridir.

  • Demans: Bellek ve düşünme yeteneklerindeki azalma, demans hastalarının çalışma hayatını olumsuz etkileyebilir.
  • Solunum Sistemi Hastalıkları: Kronik bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıkları, iş gücü kaybına yol açabilir.
  • Beyin Tümörü: Beyin fonksiyonlarını etkileyen tümörler, çalışma yeteneğini ciddi anlamda kısıtlayabilir.
  • Epilepsi: Nöbetler ve diğer semptomlar, epilepsi hastalarının iş hayatını etkileyebilir.
  • Anemi: Oksijen taşıma kapasitesinin azalması, aneminin çalışma yeteneği üzerindeki etkileri arasındadır.

  • Denge Bozuklukları: İş hayatında dengenin önemli olması nedeniyle, bu tür rahatsızlıklar malulen emekliliğe sebep olabilir.
  • Şeker Hastalığı (Diyabet): Kan şekerinin kontrol altında tutulamaması, çalışma kapasitesini azaltabilir.
  • Karaciğer Hastalıkları: Karaciğer yetmezliği gibi durumlar, iş gücü kaybına yol açabilir.
  • Görme Azlığı: Görme kaybı, birçok iş kolunda çalışma yeteneğini sınırlayabilir.
  • Kalp Nakli veya Kalp Yetmezliği: Kalp hastalıkları, özellikle ağır işlerde çalışan bireylerin emeklilik durumunu etkileyebilir.
  • Tüberküloz: Kronik ve ciddi bir sağlık problemi olan tüberküloz, çalışma gücünü azaltabilir.
  • Böbrek Nakli: Böbreklerin işlevini kaybetmesi sonucu yapılan nakiller, çalışma kapasitesini etkileyebilir.
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