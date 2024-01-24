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Emekliye müjde gece saat 22-23 sularında verildi! SSK Bağ-Kur emeklisinin ilave zam ile yeni maaş listesi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurdu. Bu karar işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerini de kapsıyor. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek yeni düzenlemeyle eklenen 6.68 puanlık refah payı zam oranını yüzde 42.6’dan yüzde 49.25’e taşıyacak.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:12 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:12
Emekliye müjde gece saat 22-23 sularında verildi! SSK Bağ-Kur emeklisinin ilave zam ile yeni maaş listesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber dün gece saat 22-23 sularında geldi. Daha önce açıklanan yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammına ek olarak, 5 puanlık refah payı Meclis'te yapılan son düzenlemeyle 11.68 puanına çıkarıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL oldu.

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
Ek zam farkı: 1.168,00

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