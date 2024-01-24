Emekliye müjde gece saat 22-23 sularında verildi! SSK Bağ-Kur emeklisinin ilave zam ile yeni maaş listesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber dün gece saat 22-23 sularında geldi. Daha önce açıklanan yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammına ek olarak, 5 puanlık refah payı Meclis'te yapılan son düzenlemeyle 11.68 puanına çıkarıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL oldu.