SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Dul maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK e-devlet sorgulama ekranı!

Dul maaşı, eşini kaybeden kadınların hak sahibi olduğu ve sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan bir aylıktır. Bu konu, özellikle son dönemlerde vatandaşların sıkça merak ettiği ve bilgi sahibi olmak istediği bir alan haline geldi. Dul maaşı, vefat eden eşin sigortalılığı sonucunda hak sahibi olan kadınlara SGK tarafından sağlanan aylıktır. Bu maaş, eşini kaybeden kadınların maddi güvencesini bir nebze olsun sağlamak amacıyla verilir. Dul maaşından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki dul maaşı sorgulama nasıl yapılır?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:45 Güncelleme 24 Ocak 2024, 12:45
Dul maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK e-devlet sorgulama ekranı!

Dul maaşı başvuru ve sorgulama süreçleri, hak sahibi vatandaşlar için oldukça önemlidir. Bu süreçleri anlamak ve doğru şekilde yönlendirilmek, hakların en iyi şekilde kullanılması adına büyük bir önem taşır.

Dul Maaşı Başvuru Süreci

Eşini kaybeden kadınlar, çocukları varsa %50 oranında, çocukları yoksa %75 oranında dul aylığı alabilirler. Dul maaşı başvurusu yapabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Şartları sağlayan vatandaşlar, birkaç farklı yöntemle başvurularını gerçekleştirebilirler.

Alo 170'i arayarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvuru yapma imkanına sahiptirler. Ayrıca, vatandaşlar SGK il ve ilçe müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler.

Eğer vefat eden eş 4C kapsamında sigortalı olarak emekli olmuşsa, hak sahibi olan kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığı sorgulama işlemini e-posta yoluyla yapabilirler.

Dul Maaşı Sorgulama İşlemleri

Dul aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, e-Devlet üzerinden başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Alo 170'i arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Dul Maaşı SGK E-Devlet Sorgulama Ekranı

E-Devlet platformu, birçok hizmette olduğu gibi dul maaşı konusunda da büyük bir kolaylık sunmaktadır. Eşini kaybeden kadınlar ve çocuklar için dul maaşı sorgulama hizmeti sunulmaktadır.

Başvuru yapılan dul maaşının onaylanma durumunu öğrenmek için şu linki ziyaret edebilirsiniz: SGK Ölüm Yardımı ve Dul Yetim Aylığı Talebi

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı
AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
SON DAKİKA