Dul maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK e-devlet sorgulama ekranı!

Dul maaşı başvuru ve sorgulama süreçleri, hak sahibi vatandaşlar için oldukça önemlidir. Bu süreçleri anlamak ve doğru şekilde yönlendirilmek, hakların en iyi şekilde kullanılması adına büyük bir önem taşır.
Dul maaşı başvuru ve sorgulama süreçleri, hak sahibi vatandaşlar için oldukça önemlidir. Bu süreçleri anlamak ve doğru şekilde yönlendirilmek, hakların en iyi şekilde kullanılması adına büyük bir önem taşır.
Eşini kaybeden kadınlar, çocukları varsa %50 oranında, çocukları yoksa %75 oranında dul aylığı alabilirler. Dul maaşı başvurusu yapabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Şartları sağlayan vatandaşlar, birkaç farklı yöntemle başvurularını gerçekleştirebilirler.
Alo 170'i arayarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvuru yapma imkanına sahiptirler. Ayrıca, vatandaşlar SGK il ve ilçe müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler.
Eğer vefat eden eş 4C kapsamında sigortalı olarak emekli olmuşsa, hak sahibi olan kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığı sorgulama işlemini e-posta yoluyla yapabilirler.
Dul aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, e-Devlet üzerinden başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Alo 170'i arayarak da bilgi alabilirsiniz.
E-Devlet platformu, birçok hizmette olduğu gibi dul maaşı konusunda da büyük bir kolaylık sunmaktadır. Eşini kaybeden kadınlar ve çocuklar için dul maaşı sorgulama hizmeti sunulmaktadır.
Başvuru yapılan dul maaşının onaylanma durumunu öğrenmek için şu linki ziyaret edebilirsiniz: SGK Ölüm Yardımı ve Dul Yetim Aylığı Talebi