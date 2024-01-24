Dul maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK e-devlet sorgulama ekranı!

Eğer vefat eden eş 4C kapsamında sigortalı olarak emekli olmuşsa, hak sahibi olan kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığı sorgulama işlemini e-posta yoluyla yapabilirler.

Dul Maaşı Sorgulama İşlemleri Dul aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, e-Devlet üzerinden başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Alo 170'i arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Dul Maaşı SGK E-Devlet Sorgulama Ekranı E-Devlet platformu, birçok hizmette olduğu gibi dul maaşı konusunda da büyük bir kolaylık sunmaktadır. Eşini kaybeden kadınlar ve çocuklar için dul maaşı sorgulama hizmeti sunulmaktadır.

Başvuru yapılan dul maaşının onaylanma durumunu öğrenmek için şu linki ziyaret edebilirsiniz: SGK Ölüm Yardımı ve Dul Yetim Aylığı Talebi