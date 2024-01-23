SGK-SSK borcu yoktur yazısı e-devlet üzerinden nasıl alınır?

Ardından resmi web sitesine kişisel şifreniz ve kimlik numaranızla giriş yapmalısınız. Arama kutucuğuna "SGK borcu yoktur" ifadesini yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayede e-Devlet üzerinden SGK borcu yoktur yazısını alabilirsiniz.
SGK Primlerini Zamanında Önemlidir
SGK borcu yoktur yazısını alabilmeniz için primlerinizi düzenli olarak ödemiş olmanız gerekmektedir. Primlerinizi zamanında ödeyerek gecikme faizlerinden kaçınabilirsiniz. Aynı zamanda prim borçlarınızı düzenli ödemeniz, devletten alacağınız ödemeleri de olumlu etkileyecektir.
SGK borcu yoktur yazısını alabilmek için prim borçlarınızı düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. E-Devlet üzerinden bu yazıyı alabilmek oldukça kolaydır. Zamanında ödenen primler hem sizin hem de devletin yararına olacaktır.