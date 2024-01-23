SGK-SSK borcu yoktur yazısı e-devlet üzerinden nasıl alınır?

Günümüzde birçok resmi işlemi kolaylıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz. SGK borcu yoktur yazısı da bu işlemlerden biridir. Resmi web sitesi aracılığıyla sunulan bu hizmet sayesinde gerektiğinde SGK borcu yoktur beyannamesini alabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan online hizmetler arasında farklı işlemler bulunmaktadır. SGK borcu yoktur yazısı da e-Devlet hizmetleri arasında yer almaktadır. Eğer istenen evraklar arasında bu belge isteniyorsa, e-Devlet aracılığıyla hızlıca işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlem için SGK'ya gitmek gerekmeyecektir.