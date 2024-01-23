Bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Emeklilik dönemi yaklaşan birçok çalışan, "2024 yılında emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu merak ediyor. Bu önemli sorunun yanıtını öğrenmek artık oldukça kolay. E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama işlemleri için SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet veya SGK Online uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hesaplamada, sigortalının çalıştığı sigorta koluna, ödenmiş prim gün sayısına, sigortalılık süresine, yaşa, ödenen prim tutarına ve cinsiyete gibi faktörlere dikkat edilmektedir.