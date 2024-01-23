Başvurular az önce başladı: Toplu para öde hemen emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın kapısı aralandı

Eğer toplu ödeme yapacak birikiminiz yoksa, kredi çekerek de bu borcu ödeyebilirsiniz. Özellikle Ziraat Bankası gibi bazı bankalar, SGK prim borcunuzu karşılamak için özel kredi seçenekleri sunmaktadır. SGK'dan alacağınız borç belgesiyle bankaya başvurarak, uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla bu krediyi kullanabilirsiniz.

Erkek sigortalılar için askerlik borçlanması, eksik prim günlerini tamamlama konusunda önemli bir fırsattır. Askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanarak, emeklilik için gerekli prim gün sayısına daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ancak, askerlik borçlanması yapabilmek için askerlik sürenizin işe giriş tarihinizle uyumlu olması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması

Kadın sigortalılar için ise doğum borçlanması, eksik prim günlerini tamamlamak adına cazip bir seçenektir. Sigorta girişi sonrasında yapılan her doğum için 750 gün borçlanma hakkı tanınmaktadır. Bu, özellikle erken emeklilik düşünen kadınlar için büyük bir avantaj sağlar.

Eksik Prim Günlerini Ödemek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eksik prim günlerini ödemek isteyen sigortalılar, öncelikle SGK'ya başvurmalı ve kendilerine ait eksik günlerin detaylı bir hesaplamasını talep etmelidir. Bu hesaplama sonrasında, ne kadar ödeme yapılması gerektiği ve bu ödemenin nasıl yapılacağına dair net bir bilgi edinilir.

Toplu ödeme yapacaklar için, ödeme tutarının tam ve doğru bir şekilde SGK hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Kredi kullanacaklar için ise, kredi başvurusu yapmadan önce bankanın sunacağı faiz oranları ve geri ödeme planlarını dikkatlice incelemek önemlidir.