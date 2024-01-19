Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye duyuruldu: 17-18-19-25-26-27 Şubat tarihlerinde hesapta

Yapılan bu zamlar, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Emekliler için bu dönem, hem mali planlamalarını yeniden gözden geçirmek hem de gelecek için daha sağlam adımlar atmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Zamların ve ödeme takvimlerinin netleşmesi, emeklilerin bütçe planlamalarında önemli bir rol oynayacak.
Emekli Maaşlarına Yapılan Zam Oranları
- Memur Emeklileri: Yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
- SSK ve Bağkur Emeklileri: Yüzde 42,6 oranında zam kararı alındı ve bu zam içerisinde yüzde 5 ek zam da bulunuyor.
- En Düşük Emekli Maaşı: 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi.
Bu zamlar, emeklilerin hayat standartlarında önemli bir iyileşme getirecek olması nedeniyle büyük bir beklenti içinde karşılandı.
Zamlı Maaşların Ödenme Tarihi
Zamlı maaşlar ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği, emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu ödemeler için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.