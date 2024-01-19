Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye duyuruldu: 17-18-19-25-26-27 Şubat tarihlerinde hesapta

Yapılan bu zamlar, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Emekliler için bu dönem, hem mali planlamalarını yeniden gözden geçirmek hem de gelecek için daha sağlam adımlar atmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Zamların ve ödeme takvimlerinin netleşmesi, emeklilerin bütçe planlamalarında önemli bir rol oynayacak.