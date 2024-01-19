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Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur'lu emekliye duyuruldu: 17-18-19-25-26-27 Şubat tarihlerinde hesapta

Türkiye'deki yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş için 2024 yılı, maaşlarında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlar ve bu zamların ödeme tarihleri, emekliler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 15:18 Güncelleme 19 Ocak 2024, 15:18
Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye duyuruldu: 17-18-19-25-26-27 Şubat tarihlerinde hesapta

Yapılan bu zamlar, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Emekliler için bu dönem, hem mali planlamalarını yeniden gözden geçirmek hem de gelecek için daha sağlam adımlar atmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Zamların ve ödeme takvimlerinin netleşmesi, emeklilerin bütçe planlamalarında önemli bir rol oynayacak.

Emekli Maaşlarına Yapılan Zam Oranları

  • Memur Emeklileri: Yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
  • SSK ve Bağkur Emeklileri: Yüzde 42,6 oranında zam kararı alındı ve bu zam içerisinde yüzde 5 ek zam da bulunuyor.
  • En Düşük Emekli Maaşı: 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi.

Bu zamlar, emeklilerin hayat standartlarında önemli bir iyileşme getirecek olması nedeniyle büyük bir beklenti içinde karşılandı.

Zamlı Maaşların Ödenme Tarihi

Zamlı maaşlar ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği, emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu ödemeler için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.

Memur Emeklileri

  • Ödeme Zamanı: Şubat ayının 1'i ile 5'i arasında.
  • Maaş Farkları: Ocak ayı maaş farklarının bu ayın son haftasında ödenmesi bekleniyor.

SSK Emeklileri

  • Ödeme Zamanı: Ayın 17'si ile 26'sı arasında eksik zamlı olarak.
  • Maaş Farkları: Şubat ayında SGK tarafından belirlenen tarihte ödenecek.

Bağkur Emeklileri

  • Ödeme Zamanı: Her ayın 25'i ile 28'i arasında yüzde 37,57 oranında zamlı.
  • Maaş Farkları: Şubat ayı içerisinde ödenecek.

En Düşük Emekli Maaşı Alanlar için Ödeme Takvimi

En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için de önemli değişiklikler söz konusu. Bu ay maaşlar, 7.500 TL olarak ödenecek ve 2.500 TL tutarındaki maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Şubat ayından itibaren ise en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak ödenmeye başlayacak.

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