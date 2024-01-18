SGK’dan yeni erken emeklilik kararı duyuruldu: O kişiler hemen erken emekli olacak

Aile Bütünlüğüne Destek : Bu imkanlar, annelerin emeklilik öncesinde çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarına ve aile bütünlüğünü korumalarına olanak tanıyor.

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Türkiye'de emeklilik sistemi zaman içinde birçok değişiklik geçirdi ve bazı meslek grupları için erken emeklilik imkanları ortaya çıktı. Özellikle, Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) olarak bilinen yıpranma payı, emeklilik şartlarını değiştiren önemli bir faktör haline geldi.

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan bireylerin, çalıştıkları süreye ek olarak ekstra gün kazanmalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu sistem, çalışılan sürelere belli oranda gün ekleyerek işe giriş tarihini geriye çeker ve böylece erken emeklilik imkanı sunar. Örneğin, bir yılda 12 ay çalışan bir kişi, 15 ay çalışmış gibi kabul edilir ve işe giriş tarihi 3 ay geri çekilir.

Bu sistem, genellikle ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yöneliktir. 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesinde belirtilen 15 iş dalında, özel sektör ve kamu kurumlarındaki bazı meslekler bu avantajdan yararlanabiliyor.

FHSZ Kapsamında Nasıl Fayda Sağlanır?

Eğer bir birey, yılın tamamını FHSZ kapsamında çalışarak geçirirse, mesleğine bağlı olarak hak ettiği süre primine eklenir. Örneğin, kurşun ve arsenik işinde çalışanlar için belirlenen 90 günlük FHSZ, yıl boyunca bu kapsamda çalışıldığında prim gününe eklenir.

Her meslek için belirlenen süre sınırları var ve bu süre genellikle 5 yılı geçemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor. Yaş indiriminden yararlanmak için gerekli çalışma süreleri, yeraltı işleri ve diğer sigortalılar için farklılık gösteriyor.

FHSZ'nin Meslekler Arasındaki Farkı

FHSZ'den yararlanabilmek için, belirtilen işi yapmak gerekiyor. Örneğin, çimento fabrikasında yönetici sekreter olarak çalışan bir kişi bu haktan yararlanamaz.