SGK ödeme için duyurdu: Zamlı SGK ve Bağkur’lu emekli maaşları için sürpriz gelişme var!

Emekliye Eşit Zam ve Yeni Düzenlemeler: Ocak-Temmuz Formülü

Emekliler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekliye ek zam formülü hakkında yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor. Yılmaz, medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışıyla ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz, bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e geleceğini duyurdu. Bu düzenleme, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesini hedefleyen genel bir prensipe dayanıyor. Memur ve memur emeklilerinin artışının zaten belli olduğunu ve yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının daha yüksek olacağını belirtti. Ayrıca, 7.500 TL'lik taban maaşın artırılacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.