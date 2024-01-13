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Zamlı SGK ve Bağkur'lu emekli maaşları için sürpriz gelişme! SGK ödeme için duyurdu!

Ocak 2024'te emekliler için önemli bir dönemece girildi. SGK tarafından yapılan son açıklamalara göre, emekli maaşlarına büyük bir zam yapıldı. Bu zam, yaklaşık 15 milyon emekliyi doğrudan etkiliyor. Yapılan duyuruya göre, 2024 yılının ilk altı ayı için emekli maaşlarına %37,57 oranında bir artış yapıldı. Bu gelişme, emeklilerin hayat standartlarını iyileştirmesi açısından önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 16:23 Güncelleme 13 Ocak 2024, 17:37
Zamlı SGK ve Bağkur’lu emekli maaşları için sürpriz gelişme! SGK ödeme için duyurdu!

Emekliye yeni zam detayları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güler'in verdiği bilgilere göre, ek zamla ilgili çalışmalar devam ediyor ve önümüzdeki haftaya kadar netleşmesi bekleniyor. Kabinede değerlendirilecek olan bu konu, ardından kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak. Güler, asgari ücretin artışı ve işveren desteğinin 700 TL'ye çıkartılmasının da dahil olduğu 7-8 maddelik bir paket üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu paket, emekli maaşlarına yapılacak ek zammı da içerecek.

▶️ SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali!

Emekliye Eşit Zam ve Yeni Düzenlemeler: Ocak-Temmuz Formülü

Emekliler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekliye ek zam formülü hakkında yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor. Yılmaz, medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışıyla ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz, bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e geleceğini duyurdu. Bu düzenleme, emeklilerin enflasyona ezdirilmemesini hedefleyen genel bir prensipe dayanıyor. Memur ve memur emeklilerinin artışının zaten belli olduğunu ve yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının daha yüksek olacağını belirtti. Ayrıca, 7.500 TL'lik taban maaşın artırılacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Zam Formülü Nasıl İşliyor?

Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2024 yılı zam oranları, refah payı ayarlamasıyla eşitlenecek. Memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki fark, enflasyon ve toplu sözleşmelerden kaynaklanıyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden daha fazla olacak. Ocak-Haziran dönemi için %24 enflasyon varsayılırsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24, memur emeklileri için ise %18.60 zam oranı oluşacak. Bu, memur emeklilerinin daha düşük zam alacağı anlamına geliyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payı, bu dengesizliği göz önünde bulunduracak.

Taban Maaş Nasıl Artacak?

Mevcut 7.500 TL'lik taban maaş, iki formülle artırılacak. Birincisi, 6 aylık enflasyon oranına göre %37.57 artış yapmak. Bu, taban maaşın 10.318 TL'ye yükselmesi anlamına geliyor. İkinci formül ise, refah payı ile birlikte artış oranını hesaba katmak. Buna göre, taban maaşın 11 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Pazartesi Günü Meclis'e Gelen Yasa Teklifi

Emeklilerle ilgili düzenlemelerin içinde bulunacağı yasa teklifi Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. Teklife göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili düzenlemeler de gündeme gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, daha sonra TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmelerin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından, komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

2024 Ocak Zammı İle Yeni Emekli Maaş Tablosu

  • SSK (2008 Öncesi ve Sonrası), SSK Tarım, BAĞ-KUR (Esnaf ve Tarım) için 2023 Temmuz ve Ocak 2024 Kök Aylıkları ve Ödenecek Aylıklar:
    • SSK (2008 Öncesi): Temmuz 7.616 TL, Ocak 10.478 TL
    • SSK (2008 Sonrası): Temmuz 2.749 TL, Ocak 3.781 TL
    • SSK Tarım (2008 Sonrası): Temmuz 2.063 TL, Ocak 2.837 TL
    • BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası): Temmuz 2.929 TL, Ocak 4.029 TL
    • BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası): Temmuz 2.315 TL, Ocak 3.185 TL

Ödeme Tarihleri ve Takvim

Bu zam haberinin ardından, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de maaşlarının ne zaman yatacağı oldu. SGK, Ocak 2024 zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimini açıkladı. Bu takvime göre, SSK emeklilerinin maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, emekli tahsis numarasının son hanesine göre ödenecek. Bağ-Kur emeklileri ise 27-29 Ocak tarihleri arasında, yine emekli tahsis numarasının sonuna göre maaşlarını alacaklar.

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